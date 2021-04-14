«Славия» — «Арсенал». Прогноз на матч: чехи готовы отправить Микеля Артету в отставку

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Славия» — «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех чешской команды оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Славия» — «Арсенал» 15 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги Европы «Славия» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Лиги Европы «Славия» — «Арсенал» (15.04.2021)

Ещё по итогам жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы стало понятно, что у «Арсенала» не будет лёгкой прогулки. Ведь в соперники выпала «Славия», которая в последние годы стабильно доставляет трудности фаворитам. Неделю назад на «Эмирейтс» чешский клуб сделал первый шаг к очередной сенсации.

С чемпионством в РПЛ всё ясно. Кто составит компанию «Зениту» в Лиге чемпионов? За места в еврокубках будет настоящая драка. С непредсказуемым исходом.

А именно — добыл выездную ничью, да ещё и забил. Здорово использовал прессинг, затруднял лондонцам построение атак. И показал характер. Пропустил на 86-й минуте, не опустил рук и всё же дождался шанса. Спасительный гол забили на третьей компенсированной минуте.



Напомним, что за неделю важность победы в Лиге Европы для «Арсенала» осталась на прежнем уровне. И уровень этот высочайший. В турнирной таблице английской Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты располагаются на девятой строчке, за семь туров до конца отставая от зоны Лиги чемпионов на 10 очков. Нейтрализовать эту фору практически нереально, конкуренты значительно стабильнее.



В таких условиях лондонцам необходимо бороться за победу в Лиге Европы, которая и гарантирует прямую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Впрочем, «Славия» не особо разделяет взгляды «Арсенала». Поединок в Лондоне наглядно это продемонстрировал.

«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: Клопп гораздо опаснее «Барселоны». Ждём ещё один камбэк? Два года назад «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 у «Барселоны». Неделю назад команда Клоппа уступила в Мадриде 1:3.

Матч на «Эмирейтс» получился достаточно равным. Пусть у хозяев и было побольше опасных моментов, где-то проявлялись проблемы с реализацией, где-то удачно действовал голкипер «Славии» Онджей Коларж. Тем не менее чехи полностью заслужили ничью.



Нельзя забывать и о том, как много скальпов уже сняла «Славия» в текущем розыгрыше Лиги Европы. Выйдя в плей-офф из непростой группы («Ницца», «Байер» и «Хапоэль» Беэр-Шева), чехи поочерёдно обыграли «Лестер» и «Рейнджерс». При этом в пяти матчах с британскими клубами «Славия» пропустила всего два мяча — один от «Рейнджерс» и один от «Арсенала».



Даже с учётом более солидного состава и серьёзнейшей мотивации «Арсенал» совсем не выглядит фаворитом ответной встречи. У лондонцев немало проблем в атаке, которые обнажились на «Эмирейтс». С учётом того, как удачно «Славия» играет именно с британскими клубами, её шансы на проход в полуфинал только повышаются.

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз: Санчо вернулся, чтобы похоронить бывший клуб Эрлинг Холанд не забивает уже шесть матчей. Такого в карьере норвежца ещё не случалось.

Немалые проблемы «Арсенал» может испытать и в плане состава. В предстоящей игре точно не сыграют Давид Луис и Киран Тирни. Под вопросом участие в матче Пьера-Эмерика Обамеянга, Мартина Эдегора, Букайо Сака и Эмиля Смит-Роу. Если из последних четырёх футболистов на поле так никто и не появится, шансы лондонцев на успех и вовсе упадут до минимума.

В такой ситуации возникает соблазн рискнуть и проверить итоговый проход клуба из Праги. Букмекеры оценивают этот вариант коэффициентом 2.84, хотя подопечные Микеля Артеты сейчас не впечатляют. На наш взгляд, шансы хозяев здесь никак не меньше 40%.

Прогноз и ставки на матч 1/4 Лиги Европы «Славия» — «Арсенал» 15 апреля 2021 года

Классные результаты «Славии» с британскими клубами и не самые стабильные результаты «Арсенала» по сезону не позволяют с уверенностью говорить о проходе «канониров» в полуфинал Лиги Европы. Чехи комфортно чувствуют себя на контратаках и именно в таком ключе будут играть в ответной встрече. Наличие выездного гола же даст пражской команде возможность действовать ещё аккуратнее и надеяться на быстрый выпад. Ведь при 0:0 они пройдут дальше.



Ставка: проход «Славии» за 2.84.