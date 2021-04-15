«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз: Юлиан Нагельсман продолжит погоню за «Баварией»

16 апреля 2021 года состоится матч 29-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Начало встречи — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лейпцига» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Хоффенхайма» оценён экспертами в 8.60. А ставки на ничью принимаются за 5.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Лейпциг» — «Хоффенхайм» 16 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз матча 29-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» (16.04.2021)

Апрель в самом разгаре. Это значит, что топовые европейские чемпионаты потихоньку выходят на финишную прямую, а в еврокубках добрались до решающих стадий. Немецкая Бундеслига встречает 29-й тур, до конца первенства участникам осталось провести по шесть встреч.



Программа 29-го тура чемпионата Германии откроется в пятницу, 16 апреля, одним поединком. На стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге местный «РБ Лейпциг» будет принимать «Хоффенхайм». Свисток арбитра раздастся в 21:30 мск. Из еврокубков оба клуба вылетели, а потому можно с чистой совестью бросить все силы на внутреннее первенство.



За 28 игр «быки» набрали 60 очков. По большому счёту они единственные, кто до сих пор кое-как продолжает борьбу с «Баварией» за чемпионство. За шесть игр до конца занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от мюнхенцев на пять очков. При определённых обстоятельствах вполне можно замахнуться на сенсацию.



Тем более с формой особых проблем нет. После второго поражения от «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов команда Юлиана Нагельсмана успела провести четыре матча в Бундеслиге. Сперва были ничья с крепким «Айнтрахтом» (1:1) и победа над скромной «Арминией» (1:0), затем случилось досадное поражение от «Баварии» (0:1).



А в прошлом туре «РБ Лейпциг» на выезде разгромил бременский «Вердер» (4:1), все четыре удара в створ оказались результативными. В чемпионате Германии эта победа стала восьмой за десять предыдущих игр. Таким показателем не смогла бы похвастаться даже «Бавария», за то же время она потеряла на два очка больше.



«Хоффенхайм» после вылета из Лиги Европы от норвежского «Мольде» совсем расклеился. В шести предыдущих турах внутреннего первенства лишь одна победа, две ничьих и три поражения с общим счётом 2:6. Обыграть на своём поле получилось «Вольфсбург» (2:1), который сейчас идёт в тройке лидеров.



Последняя ничья пришлась на прошлый тур, «деревенские» принимали «Байер» и скатали нулевую ничью. В обороне сыграли надёжно, леверкузенцы нанесли всего лишь пять ударов по воротам, однако сами в атаке ничего не показали от слова совсем (два удара — ноль в створ). Впрочем, заработанное очко сильно им не помогло.

В турнирной таблице Бундеслиги подопечные Себастьяна Хёнеса занимают 12-ю позицию, в активе 31 балл. Дистанция до еврокубковой зоны составляет 13 пунктов, ликвидировать такой разрыв практически невозможно. А вот идущая в зоне стыковых матчей «Арминия» находится в пяти пунктах, хотя претендентов на вылет тут и так хватает.



Расслабляться, конечно, не стоит, но в ближайшем матче шансов на очки у «Хоффенхайма» и так немного. Форма барахлит как в целом, так и в гостях. В текущем розыгрыше чемпионата Германии было совершено 14 выездов, побед добыто за это время лишь три. Цифры очень скромные. А «Лейпциг» проиграл только два раза на своём поле.



При этом «быки» продолжают часто забивать и держат высокую марку в обороне. В 14 домашних играх у них 25 забитых и 11 пропущенных голов, реже дома пропускал только «Вольфсбург» (восемь пропущенных). А на таком фоне Ф1 (-1) за коэффициент 1.70 выглядит интересно. Дело тут ещё и в том, что в составе «деревенских» много травмированных.



А Юлиан Нагельсман, как ожидается, снова сможет рассчитывать на одного из своих лидеров — Анхелиньо. Да и статистика против бывшего клуба в его пользу. Нам же интересно, что в трёх из пяти предыдущих очных поединков такая ставка заходила, а ещё один раз произошёл возврат средств. На этот раз ждём чего-то вроде 2:0 или 3:1 в пользу хозяев.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» 16 апреля 2021 года

«РБ Лейпциг» находится в отличной форме, плюс некоторые лидеры возвращаются из лазарета. На наш взгляд, тут стоит ждать уверенную победу хозяев. «Хоффенхайм» после вылета из Лиги Европы расклеился, так ещё и с выездами в нынешнем сезоне чемпионата Германии проблемы.



Ставка: «РБ Лейпциг» победит с форой (-1) за коэффициент 1.70.