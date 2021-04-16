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Ставки на спорт сегодня, 16 апреля, прогнозы на спорт, расписание матчей

Ставки на спорт сегодня, 16 апреля
Пётр Кондаков
«Эвертон» — «Тоттенхэм», «Лейпциг» — «Хоффенхайм» и другие матчи. Что смотреть 16 апреля
Пятничный футбол и затишье в других видах спорта.
Ставки / Прогнозы 0
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2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 16 апреля.

На что ставить в футболе 16 апреля

Пятница – традиционное начало клубного футбольного уик-энда. В Англии интереснейшее противостояние «Эвертона» и «Тоттенхэма». В Германии «РБ Лейпциг» примет «Хоффенхайм», а во Франции лидер – «Лилль» — сыграет с «Монпелье».

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
16 апреля 2021, пятница. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон

На что ставить в хоккее 16 апреля

В КХЛ наконец определились финалисты, перед стартом решающих игр небольшая пауза. Зато начинается финальная серия в ВХЛ: «Югра» против новокузнецкого «Металлурга». После полуночи смотрим НХЛ, там 6 матчей.

На что ещё ставить 16 апреля

В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Цмоки» в Минске сыграет против «Енисея». Начиная с 22:00 можно следить за НБА, там сразу 12 игр.

В волейболе клубный сезон в России закрыт, но можно поставить на игры европейских чемпионатов.

«Зенит» сделал ещё один шаг к победе в РПЛ. «Спартак» ждёт свой шанс
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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Alex Pantling/Getty Image

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