«Эвертон» — «Тоттенхэм», «Лейпциг» — «Хоффенхайм» и другие матчи. Что смотреть 16 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 16 апреля.
На что ставить в футболе 16 апреля
Пятница – традиционное начало клубного футбольного уик-энда. В Англии интереснейшее противостояние «Эвертона» и «Тоттенхэма». В Германии «РБ Лейпциг» примет «Хоффенхайм», а во Франции лидер – «Лилль» — сыграет с «Монпелье».
На что ставить в хоккее 16 апреля
В КХЛ наконец определились финалисты, перед стартом решающих игр небольшая пауза. Зато начинается финальная серия в ВХЛ: «Югра» против новокузнецкого «Металлурга». После полуночи смотрим НХЛ, там 6 матчей.
На что ещё ставить 16 апреля
В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Цмоки» в Минске сыграет против «Енисея». Начиная с 22:00 можно следить за НБА, там сразу 12 игр.
В волейболе клубный сезон в России закрыт, но можно поставить на игры европейских чемпионатов.
- 16 апреля 2021
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- 15 апреля 2021
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- 14 апреля 2021
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