Пятничный футбол и затишье в других видах спорта.

«Эвертон» — «Тоттенхэм», «Лейпциг» — «Хоффенхайм» и другие матчи. Что смотреть 16 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 16 апреля.

На что ставить в футболе 16 апреля

Пятница – традиционное начало клубного футбольного уик-энда. В Англии интереснейшее противостояние «Эвертона» и «Тоттенхэма». В Германии «РБ Лейпциг» примет «Хоффенхайм», а во Франции лидер – «Лилль» — сыграет с «Монпелье».

На что ставить в хоккее 16 апреля

В КХЛ наконец определились финалисты, перед стартом решающих игр небольшая пауза. Зато начинается финальная серия в ВХЛ: «Югра» против новокузнецкого «Металлурга». После полуночи смотрим НХЛ, там 6 матчей.

На что ещё ставить 16 апреля

В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Цмоки» в Минске сыграет против «Енисея». Начиная с 22:00 можно следить за НБА, там сразу 12 игр.



В волейболе клубный сезон в России закрыт, но можно поставить на игры европейских чемпионатов.