«Атлетик» — «Барселона». Прогноз: судьба Кумана в руках Лионеля Месси

17 апреля состоится финальный матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех басков оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 17 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Испании «Атлетик» Бильбао — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.65.

Анализ и прогноз матча финала Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» (17.04.2021)

В ближайшие выходные завершится очередной розыгрыш Кубка Испании — турнира, который в последние годы преподносит множество сенсаций. За главный трофей 17 апреля сразятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Свисток арбитра раздастся в 22:30 мск.



Забавная ситуация с Кубком произошла уже в текущем сезоне. Прошлогодний розыгрыш Копа Дель Рей завершился лишь пару недель назад, именно «Атлетик» стал одним из финалистов турнира. В решающем матче проиграли «Реалу Сосьедад», однако на четвертьфинальной стадии баски выбили как раз «Барселону» (1:0).



Ещё одна битва между «Атлетиком» и «Барсой» состоялась 17 января, тогда они определяли победителя Суперкубка Испании. Снова выиграл «Атлетик» — 3:2 в дополнительное время с удалением Месси на 120-й минуте. Встречались соперники и в чемпионате Испании. Там дважды победу праздновали каталонцы — 3:2 и 2:1. Как итог, только в первый месяц 2021 года команды пересеклись трижды.



К очередному противостоянию с «Барселоной» баски подходят в не самой лучшей форме. В шести последних матчах у «Атлетика» четыре ничьи и два поражения, а предыдущая победа датирована аж началом марта. В пяти предыдущих случаях и вовсе забили всего два мяча — как в таких условиях обыгрывать «Барселону»? Непонятно.



Дела каталонцев шли великолепно вплоть до прошлых выходных. Подопечные Рональда Кумана шли на беспроигрышной серии из девяти матчей, однако напоролись на «Реал». «Барселона» проиграла в «эль классико» со счётом 1:2 и позволила заклятому сопернику обойти себя в турнирной таблице Примеры. Возможно, именно поражение от «сливочных» и подстегнёт сине-гранатовых к новым свершениям.



В отличие от соперника, с результативностью у «Барселоны» полный порядок. 13 забитых мячей в пяти последних встречах и 23 гола в 10 играх. К предстоящему матчу каталонцы будут готовиться практически в полном составе, забить пару голов в ворота «Атлетика» Месси и его партнёры, кажется, смогут.



В целом же лишь в трёх матчах «Атлетика» из 13 последних было забито более двух мячей. Команда явно просела по результатам, и 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании является явным тому подтверждением. Победа в Кубке может стать крайне важной для обеих клубов. Для Рональда Кумана особенно важно не остаться без трофеев, иначе в следующий сезон «Барселона» наверняка вступит с другим тренером.

Проверим тотал меньше 3 гола, коэффициент приближается к двойке. На кону трофей, а баски в последнее время исправно катают низы. Больше двух-трёх мячей мы тут вряд ли увидим. Если только разозлённый Лионель Месси не поставит чудеса на поток.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Атлетик» Бильбао — «Барселона» 17 апреля 2021 года

Баски наверняка постараются сыграть от обороны и поймать соперника на контратаке. Рональд Куман тоже вряд ли бездумно отправит своих подопечных к чужим воротам — «Барселона» всё же хочет завоевать хоть какой-то трофей, а значит, сыграть с «Атлетиком» нужно крайне осторожно. Тотал меньше 3 мяча выглядит довольно надёжно.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.97.