«Лестер» — «Вест Бромвич». Прогноз: Варди и Роджерс покажут, что в АПЛ «дроздам» не место

22 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Вест Бромвич Альбион». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «лис» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «ВБА» оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Вест Бромвич» 22 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Вест Бромвич» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69.

Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Вест Бромвич» (22.04.2021)

Закрывать программу 32-го тура чемпионата Англии будет встреча клубов, находящихся на разных полюсах турнирной таблицы. «Лестер» борется за попадание в Лигу чемпионов. К нему в гости пожалует «Вест Бромвич Альбион», отчаянно старающийся сохранить прописку в элитном дивизионе.

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По итогам неполных 32 туров «Лестер» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Имея игру в запасе, подопечные Брендана Роджерса на один пункт опережают «Челси» и «Вест Хэм» и на десять очков отстают от идущего вторым «Манчестер Юнайтед». Шансы на Лигу чемпионов хорошие.



В случае победы над «ВБА» «Лестер» оторвётся от ближайших преследователей на целых четыре очка — иметь такое преимущество за шесть туров до завершения чемпионата более чем комфортно. Своё поле и уступающий в классе оппонент — хорошие факторы для достижения успеха.



«Вест Бромвич» добыл две победы подряд, обыграв «Челси» и «Саутгемптон». Но этого недостаточно для выхода из зоны вылета. С 24 очками «ВБА» располагается на 19-й строчке в турнирной таблице. До спасительного 17-го места девять очков.

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Очная встреча первого круга завершилась предсказуемо — выездную победу со счётом 3:0 одержал «Лестер». Та игра состоялась ещё в первом туре АПЛ. «Лисы», владея существенным преимуществом, разделались с соперником благодаря дублю Джейми Варди и голу Тимоти Кастаня.



К очному противостоянию соперники подходят практически в идеальных составах. За «Лестер» не сыграют лишь Харви Барнс и Джеймс Джастин — игроки важные, но не определяющие. В составе «Вест Бромвича» будет недоступен лишь 37-летний Бранислав Иванович, который и будучи здоровым не особо часто выходит на поле.



Нельзя не обратить внимание на удручающие показатели «ВБА» в гостях. Всего 16 забитых мячей в 15 матчах АПЛ на выезде и лишь две победы. Да, на «Стэмфорд Бридж» был обыгран «Челси», но тот результат можно назвать удачей и стечением обстоятельств, ведь там было удаление. «Лестер» же на собственном стадионе чувствует себя уверенно — семь побед в 15 играх и седьмое место в лиге по этому показателю.

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Не самая уверенная игра «Лестера» в обороне не может позволить команде остановиться после одного мяча. Команда Роджерса даже при счёте 1:0 будет продолжать искать счастья у чужих ворот, ведь в противном случае можно упустить важнейшие три очка из-за любого выпада со стороны соперника. Забив два мяча, «Лестер» зачастую успокаивается. Вероятно, такая же ситуация будет и в предстоящем поединке.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Вест Бромвич» 22 апреля 2021 года

Борьба за зону Лиги чемпионов лишь начинается, а значит, «Лестеру» просто необходимо набирать три очка в предстоящем матче. Особенно учитывая неудачи конкурентов в этом туре — «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью, а «Вест Хэм» и вовсе проиграл. Да и три матча без поражений подряд видятся для «ВБА», откровенно говоря, чем-то нереальным.

Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 2.01.