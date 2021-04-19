Газизов лишил «Спартак» Лиги чемпионов? В РПЛ оступились почти все лидеры!

В 26-м туре РПЛ оступились почти все лидеры. «Зенит» едва ушел от поражения в матче с «Краснодаром» (2:2), ЦСКА проиграл «Сочи» (1:2), а «Спартак» потерпел оглушительное поражение от «Уфы» (0:3). Есть перестановки и внизу турнирной таблицы. Кто теперь в фаворитах, а у кого всё грустно – разбираемся в букмекерских котировках.

«Локо» в Лиге чемпионов, несмотря на все противоречия. А «Зенит» — чемпион

«Зенит» потерял 2 очка в игре с «Краснодаром», а мог и все 3, но интрига в чемпионской гонке не возродилась. «Спартак» проиграл, «Локомотив» хоть и выиграл, все равно в 6 очках, поэтому коэффициент на чемпионство команды Семака уже 1.03. За 4 тура растерять такой отрыв невероятно трудно. Да и не верится. Так что вопрос по сути только в том, когда чемпионство «Зенита» оформится официально.

Главный кокурент питерцев больше не «Спартак»! «Локомотив» продолжает побеждать. Команда Марко Николича разгромила «Ростов» (4:1) и уже на втором месте. До чемпионства, конечно, не дотянуться, тут коэффициент 15.00, но место в Лиге чемпионов брать нужно. На место «Локо» в топ-2 сейчас дают 1.75. А впереди еще матч с «Тамбовом». Правда, на финише команде Николича играть с «Зенитом» и «Динамо», так что потери очков еще вероятны. И тем не менее, серия великолепная. Особенно на фоне новостей, что тренер уже готов покинуть команду из-за разногласий с руководством.

«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах и Мане выгрызут для Юргена Клоппа место в топ-4 «Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ, «Лидс» надо обыгрывать любой ценой.

А вот «Спартак», выдав яркий отрезок, сдулся. После 0:2 от «Локомотива» последовали ужасные 0:3 от «Уфы». Символично, что генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов, которого уволили из «Спартака» совсем недавно, вероятно, лишил свою бывшую команду Лиги чемпионов. Пока красно-белые идут третьими, отставая от «Зенита» на 8, а от «Локомотива» на 2 очка. На чемпионство «Спартака» коэффициент 30.00, а на место в топ-2 – 4.00. А впереди дерби с ЦСКА…

Правда, ЦСКА и сам проиграл. Первый раз при Ивице Оличе. 1:2 от «Сочи». Пока нельзя сказать, что хорват коренным образом изменил игру команды. Но борьба за медали продолжается. Пока у москвичей 46 очков, 3 очка от второго места, 9 от лидера. На чемпионство коэффициент 50.00, на место в Лиге чемпионов – 8.00.

По 46 баллов и у «Динамо» с «Рубином», но их перспективы букмекеры оценивают ниже. На чемпионство этих команд можно сделать ставку за 100.00, а на место в Лиге чемпионов – за 10.00.

«Ротор» внезапно обречен

Все смешалось и в самом низу турнирной таблицы. Еще 2 тура назад букмекеры дружно предсказывали, что вместе с «Тамбовом» лигу напрямую покинет «Уфа». Но вот прошла пара недель, и что мы видим? На 15-й строчке уже «Ротор», уфимцы опережают его на 2 очка, а «Арсенал» и вовсе оторвался от опасного соседства на 5 баллов. Это нашло отражение и в котировках букмекеров. На прямой вылет «Ротора» принимают ставки с коэффициентом 1.15. Волгоградцам не позавидуешь, их календарь на финише сезона: «Зенит», «Ахмат», «Сочи» и «Рубин». Набирать очки будет очень сложно.

Шансы «Уфы» оценивают коэффициентом 6.50, а на тульский «Арсенал» и вовсе дают 11.00. Кажется, аутсайдер номер 2 определен. Вместе с «Тамбовом» в ФНЛ отправится «Ротор».

В 27-м туре, который пройдет 24-25 апреля, нас ждет дерби «Спартак» — ЦСКА. «Зенит» примет «Ротор», «Локомотив» едет в гости к «Тамбову», «Динамо» сыграет с «Химками», а «Рубин» — с «Краснодаром». Следим дальше за нашим чемпионатом. Удачных ставок!