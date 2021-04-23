«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз: Николич, Чорлука и Смолов приберегут силы на «Зенит»

24 апреля 2021 года состоится матч 27-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех тамбовчан оценён экспертами в 25.00. А ставки на ничью принимаются за 10.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Тамбов» — «Локомотив» 24 апреля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.60.

Анализ и прогноз матча 27-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив» (24.04.2021)

Второй месяц весны подходит к концу, календарь не щадит никого. Европейские чемпионаты вместе с еврокубками подбираются к своему логическому завершению. Российская Премьер-Лига — не исключение. На носу 27-й тур, участникам осталось провести по четыре поединка. Время собирать камни.



Программа 27-го тура чемпионата России откроется в субботу, 24 апреля, сразу четырьмя встречами. Отдельное внимание стоит обратить на битву «Тамбова» и «Локомотива», которая пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в одноимённом городе. Имя фаворита вопросов не вызывает, ведь москвичи набрали сумасшедший ход.



После зимней паузы успели провести ровно десять игр. Семь пришлось на национальное первенство, а ещё три — на Кубок России. Во всех десяти случаях добыты победы. Помимо аутсайдеров, в РПЛ были повержены и одни из главных конкурентов в борьбе за еврокубки: ЦСКА, «Сочи» и «Спартак». Разумеется, никто другой таким темпом похвастать не может.



Сейчас у железнодорожников в активе 49 очков и вторая строчка в турнирной таблице. Догнать «Зенит» почти нереально, хоть впереди и очная встреча. У санкт-петербуржцев простой календарь, едва ли они растеряют фору. Зато есть высокие шансы попасть в Лигу чемпионов, ближайший преследователь отстаёт на два пункта.



А на неделе команда Марко Николича выбила из полуфинала Кубка России столичный ЦСКА, выиграв на своём поле с разгромным счётом 3:0. Стоит отметить, что такой исход вряд ли справедлив по отношению к армейцам, они гораздо чаще били по воротам (18:5) и подали больше угловых (11:1). Однако хозяева великолепно сыграли в защите и реализовали свои моменты.



Впрочем, этот кубковый поединок может сыграть злую шутку с «Локомотивом». Всё-таки он проходил в середине недели, бегать без мяча и обороняться пришлось много, что крайне энергозатратно. А на носу тяжелейший, но очень важный выезд в Санкт-Петербург. Вполне вероятно, что с «Тамбовом» москвичи сэкономят силы.



Благо что положение соперника позволяет. Тамбовчане уже настроились на вылет в Футбольную национальную лигу. За четыре тура до окончания сезона занимают последнюю строчку, набрав 13 очков. Отставание даже от зоны стыковых игр составляет семь очков. Сократить разрыв с такой формой даже теоретически невозможно.

«Волки» стараются биться в каждой встрече, но желаемого результата это не приносит. В семи турах чемпионата России, которые были сыграны после зимней паузы, не набрали ни одного очка, потерпев пять поражений всухую. Забить удалось лишь в ворота «Ротора» (1:3) и ЦСКА (1:2). В последнем случае — с пенальти.



Разумеется, надеяться на чудо и игнорировать сумасшедшую форму «Локомотива» нивно. Но ждать слишком много голов от железнодорожников мы бы не стали. Комбинированный вариант «П2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 2.19, на наш взгляд, выглядит заманчиво. Для рядовой победы гостям хватит двух-трёх мячей, а в обороне у них порядок даже без Гильерме.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив» 24 апреля 2021 года

Разумеется, московский «Локомотив» выступит в роли фаворита и с большой вероятностью одержит победу над утопающим «Тамбовом». Однако ждать много голов от железнодорожников мы бы не стали, для победы им хватит и двух-трёх штук. На неделе была тяжёлая кубковая игра, а впереди непростой выезд к «Зениту». Стоит поберечь силы.



Ставка: победа «Локо» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.19.