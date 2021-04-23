«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз: с Суперлигой не вышло, а что по Лиге чемпионов?

24 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 13.50. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 24 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94.

Анализ и прогноз матча 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (24.04.2021)

Начало весны выдалось для «Ливерпуля» невероятно тяжёлым. В АПЛ сражались с «Челси», «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», вылетели из Лиги чемпионов от «Реала», упали в турнирной таблице чемпионата Англии. Кажется, в субботу подопечным Юргена Клоппа будет попроще. Соперником станет «Ньюкасл».



«Ливерпулю» просто нельзя больше терять очки. Мерсисайдцы располагаются на седьмой строчке АПЛ и отстают от заветного четвёртого места на два очка. Плотность очень высока, а значит, и борьба в концовке сезона будет интереснейшей. Лига Европы явно не входит в список интересов действующего чемпиона Англии.



«Ньюкасл» выступает в соответствии с ожиданиями. «Сороки» занимают 15-ю строчку, отрыв от зоны вылета составляет восемь очков. Комфортное преимущество появилось благодаря двум победам в течение одной недели — обыграли «Бёрнли» (2:1) и «Вест Хэм» (3:2). Впрочем, даже восемь очков не позволяют «Ньюкаслу» расслабиться — в АПЛ может случиться всё.



Последний матч «Ливерпуля» вряд ли можно назвать удачным. После трёх побед подряд в АПЛ казалось, что подопечные Клоппа продолжат брать по три очка, однако против этого оказался «Лидс» Марсело Бьелсы. Разошлись миром — 1:1. Не пропусти «Ливерпуль» от Льоренте в концовке, уже сейчас мерсисайдцы имели бы столько же очков, сколько и «Челси» с «Вест Хэмом».



Встреча первого круга между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» обернулась сенсацией. «Сороки» во многом благодаря гениальным действиям голкипера Карла Дарлоу сумели удержать нулевую ничью. Тогда подопечным Стива Брюса откровенно повезло, однако на кону не стояла квалификация в Лигу чемпионов. На конец декабря «Ливерпуль» ещё не выпал из борьбы за чемпионство.

Обе стороны испытывают серьёзные кадровые проблемы. Юрген Клопп всё ещё не сможет рассчитывать на Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса, Джордана Хендерсона, Жоэля Матипа и Дивока Ориги. За «Ньюкасл» не сыграют Райан Фрейзер, Айзак Хэйден, Джамал Ласселлс и Фабиан Шёр.

Есть ощущение, что именно «Ливерпуль» сможет выжать максимум из проблем с составами. За весь этот тяжелейший период тренерский штаб уже научился адаптироваться к трудностям, показывая при этом не самый плохой результат. «Сороки» же и в полном составе действовали не лучшим образом, а потеря ключевого игрока центра защиты явно не скажется положительно.

Потому возьмём победу мерсисайдцев с форой. Своё поле, преимущество в уровне исполнителей и колоссальная мотивация. Для успеха должно хватить. Иначе шутки про Лигу Европы и Лигу конференций станут реальностью.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 24 апреля 2021 года

Хоть пока и рано говорить о полноценном возвращении «Ливерпуля», три победы подряд (в том числе над «Арсеналом» и «Астон Виллой») говорят о многом. Потерять очки с «Лидсом» не зазорно. Красные всё ещё вне зоны Лиги чемпионов, ситуацию надо исправлять. Матч с «Ньюкаслом» видится идеальной возможностью самоутвердиться и поднять уверенность в собственных силах.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 2.16.