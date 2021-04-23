«Авангард» — ЦСКА. Прогноз на 4-й матч: последний шанс Боба Хартли перевернуть финал КХЛ

24 апреля состоится четвёртый матч финала плей-офф КХЛ «Авангард» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.21, успех омичей оценён в 3.34.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — ЦСКА 24 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.98. Гол в первые десять минут идёт за 2.11.

Прогноз и анализ 4-го матча финала Кубка Гагарина «Авангард» Омск — ЦСКА Москва (24.04.2021)

Апрель давно перевалил за экватор. Незаметно пролетела половина весны, а вместе с ней и предварительные стадии плей-офф КХЛ. Первые три раунда позади: 14 из 16 соискателей отправились в отпуск. Пришла пора финала Кубка Гагарина, остались два самых стойких клуба, которые уже успели провести три встречи. Продолжаем банкет.



Противостояние переместилось в подмосковную Балашиху. В субботу, 24 апреля, на льду стадиона «Арена-Балашиха» омский «Авангард» во второй раз примет столичный ЦСКА. Начало четвёртого поединка — в 17:00 мск. Чужой лёд не помешал москвичам настроиться на победный лад и повести в серии, счёт 2-1.



Первый поединок дома армейцы провалили (1:4). Выглядели не так плохо, даже имели преимущество на старте, то есть явно не наиграли на разгромное поражение. Однако свои моменты в первом периоде реализовать не сумели, а дальше созидание давалось с большим трудом.



Зато в следующей домашней игре команда Игоря Никитина выиграла со счётом 3:0, шведский голкипер Ларс Юханссон оформил седьмой шат-аут в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ и установил рекорд лиги. Тут результат по делу, хозяева гораздо больше времени провели в атаке и регулярно создавали остроту. Гости же заработали много удалений. Хотя определённые вопросы к арбитрам имелись. Взять хотя бы момент из первого периода с попаданием клюшкой в лицо Сергею Толчинскому.



Серия перекочевала в подмосковную Балашиху. На этот раз ничего не могло помешать «Авангарду» выиграть. Трибуны обеспечивали поддержку, а армейцы даже чаще нарушали правила и получали больше штрафных минут. Однако в итоге победили гости (2:1) и повели в серии, это очень важно с точки зрения психологии.



Стоит отметить, что встреча в целом получилась плюс-минус равная. Противники показали хороший темп, часто создавали моменты (каждый нанёс по 51 броску). У «ястребов» неплохо держалась шайба, они даже открыли счёт в середине первого периода. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина этот фактор часто оказывается ключевым.



Правда, долго радоваться не пришлось. За полторы минуты до сирены на первый перерыв Александр Попов не глядя отдал шикарную передачу на Константина Окулова, которого оставили совсем одного на пятачке. А нападающий ЦСКА не оставил шансов Шимону Грубецу и сравнял счёт.

Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в третьем снова не повезло голкиперу омской команды. Только на этот раз чех сам сыграл неудачно: выкатился для отражения броска Максима Шалунова, но споткнулся. А шайба просвистела мимо плеча. За оставшиеся полпериода хозяева отыграться не успели, хотя играли в большинстве.



У Боба Хартли есть вторая попытка вернуться в борьбу. Смотрелся «Авангард» ничуть не хуже. Разве что подвела реализация большинства, да не повезло голкиперу в одном из эпизодов. Скорее всего, канадский специалист не станет основательно менять тактику. Армейцам же ломать то, что работает, просто не имеет смысла.



Вероятно, мы снова увидим напряжённый и нервный поединок. Однако в пользу хозяев играет то, что ЦСКА, захватив лидерство, на следующий матч наверняка выйдет более спокойным. Спешить сейчас некуда. От омичей же ждём яркого старта, проверим их гол в первом периоде за 2.23. В игре с таким соперником крайне важно открыть счёт, к тому же забивают в первых периодах «ястребы» часто.



Риск высокий, но больно уж хорош коэффициент. Прежде подопечные Боба Хартли хорошо реагировали на чувствительные поражения. Двумя уверенными победами выбили «Металлург» после разгрома, выстояли в седьмой игре в Казани. С характером тут полный порядок.

«Авангард» — ЦСКА: прогноз и ставка на 4-й матч финала плей-офф КХЛ 24 апреля 2021 года

«Авангард» мало в чём уступил армейцам в прошлом поединке, а где-то смотрелся даже лучше. У Боба Хартли есть вторая попытка вернуться в борьбу, в противном случае перевернуть серию будет невероятно сложно. Ждём яркого старта от взвинченных омичей. Прежде они здорово проявляли себя в критические моменты.



Ставка: гол «Авангарда» в первом периоде за 2.23.