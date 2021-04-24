«Зенит» — «Ротор», «Реал» — «Бетис» и другие матчи. Что смотреть 24 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, завершается и апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 24 апреля.

На что ставить в футболе 24 апреля

Суббота — это футбол. Всё по классике. В РПЛ стартует 27-й тур. «Зенит» — «Ротор» — встреча, после которой может многое стать понятно как на самом верху, так и в подвале турнирной таблицы. Это если петербуржцы победят. Кроме того, «Локомотив» наверняка продлит победную серию в игре с «Тамбовом», «Динамо» примет «Химки», а «Урал» сыграет с «Ахматом».



В Англии «Ливерпуль» принимает «Ньюкасл», а «Челси» предстоит выездная игра против «Вест Хэма». В Германии дортмундская «Боруссия» играет на выезде с «Вольфсбургом», а «Бавария» отправится в гости к «Майнцу». В Испании в лидеры может выйти «Реал», для этого нужно победить «Бетис».



В чемпионате Италии лидеры в субботу не играют, но три матча всё равно пройдут. Во Франции продолжается борьба за чемпионство между «Лиллем» и «ПСЖ». Сегодня свой ход сделают парижане: им предстоит выездная игра с «Метцем».

На что ставить в хоккее 24 апреля

Четвёртый матч финала Кубка Гагарина. Возможно, ключевой. Если ЦСКА победит, то с 1-3 «Авангарду» будет уйти невероятно сложно. А вот если омичи сравняют счёт, интрига заиграет новыми красками.



В ВХЛ «Югра» уступила «Металлургу» в четвёртой встрече, но по-прежнему ведёт 3-1 в серии, так что сегодня всё может завершиться. Ну и 11 матчей в НХЛ, причём начнутся они непривычно рано. Уже в 19:30 мск можно начинать смотреть матч «Питтсбурга» и «Нью-Джерси», не пропустите.

На что ещё ставить 24 апреля

Баскетбольная Евролига берёт небольшую паузу, так что всё внимание — НБА. Здесь восемь игр и начало тоже раннее: с 20:00 следите за встречей «Нью-Йорка» и «Торонто». Также можно делать ставки на чемпионаты Испании, Турции и Германии.



В волейболе клубный сезон практически завершён, но на десерт любителям этой игры — финальная серия чемпионата Италии: «Перуджа» против «Чивитановы». Пока в серии 1-2 и здесь четвёртый матч. Играют, кстати, до трёх побед, так что «Чивитанова» может оформить чемпионство.