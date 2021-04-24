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«Спартак» — ЦСКА, прогноз на матч 25 апреля 2021, где смотреть онлайн, прямой эфир, какой телеканал покажет дерби

«Спартак» – ЦСКА: где покажут, во сколько начало
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«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч от «Фонбет»: Оличу придётся забыть о еврокубках
«Спартак» не может выиграть в дерби у ЦСКА на протяжении трёх матчей.
Ставки / Прогнозы 0
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В воскресенье, 25 апреля, в матче 27-го тура чемпионата России встретятся «Спартак» и ЦСКА. Начало встречи — в 16:30 мск. Сделать ставку на дерби всея Руси можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Спартак»

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. В активе москвичей 14 побед, пять ничьих и семь поражений. Подопечные Доменико Тедеско после серии из четырёх побед потерпели два поражения подряд — от «Локомотива» (0:2) и «Уфы» (0:3).

В какой форме ЦСКА

ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 46 очков. Красно-синие одержали 14 побед, четыре раза сыграв вничью, и потерпели восемь поражений. В последних семи матчах во всех турнирах москвичи одержали три победы и потерпели четыре поражения, две предыдущие встречи обернулись неудачами.

В прошлом матче подопечные Ивицы Олича проиграли в полуфинале Кубка России «Локомотиву» со счётом 0:3.

«Спартак» — ЦСКА: статистика личных встреч

В последних 10 очных матчах команды одержали по четыре победы, ещё две встречи завершились вничью. «Спартак» не может выиграть у ЦСКА на протяжении трёх игр: ничья и два поражения.

В нынешнем сезоне команды встречались один раз. ЦСКА на своём поле победил со счетом 3:1.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 25 апреля 2021 года

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
25 апреля 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва

Ставка 1: победа «Спартака» с форой (0) за 1.73 (сделать ставку)

Обе команды подходят к матчу после серии из двух поражений, в том числе и разгромных. А «Спартак» неожиданно крупно проиграл «Уфе», которая борется за выживание. Но в целом красно-белые выглядят ярче. До двух проигрышей «Спартак» выдал красочный отрезок, выиграв четыре матча и в каждом забив не меньше двух мячей, а в двух играх — не меньше пяти. ЦСКА же на этом отрезке больше двух мячей не забивал.

При новом тренере Ивице Оличе армейцы обыграли только команды ниже рангом — «Тамбов», «Арсенал» и «Ротор». В матчах с крепким «Сочи» и одним из фаворитов на победу в РПЛ «Локомотивом» ЦСКА оказался несостоятелен.

Кроме того, в атаку «Спартака» после дисквалификации возвращается набравший отличную форму Александр Соболев.

Ставка 2: гол в первом тайме за 1.35.

Команды, как правило, активно начинают. В первых таймах был забит как минимум один гол в семи из восьми последних матчей «Спартака» и в девяти предыдущих встречах ЦСКА, а также в трёх последних очных играх.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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