«Спартак» — ЦСКА, «Ман Сити» — «Тоттенхэм» и другие матчи 25 апреля: что смотреть сегодня

А ещё — море европейского футбола на любой вкус и ранний матч в НХЛ.

2021 год набрал обороты: апрель вышел на финишную прямую, май уже совсем рядом. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на воскресенье, 25 апреля.

На что ставить в футболе 25 апреля

В Российской Премьер-Лиге завершается 27-й тур. На воскресенье остались четыре матча. Раньше всех начнут в Уфе, где местный одноимённый клуб сразится с «Сочи» (14:00 мск). В 16:30 на поле выйдут «Ростов» и тульский «Арсенал», в 19:00 придёт время «Рубина» и «Краснодара».

Гвоздь программы очевиден. 16:30, Москва, дерби всея Руси. «Спартак» против ЦСКА. Ивица Олич впервые проведёт дерби в роли главного тренера. Проигравший почти наверняка выпадет из гонки за второе место и Лигу чемпионов. Ставки запредельны.



В английском футболе сегодня разыграют трофей. В финале Кубка лиги на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли» сойдутся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (18:30). Лондонцы расстались с Жозе Моуринью, а предыдущий трофей брали аж 13 лет назад. И вот новый шанс.



В АПЛ пройдут три встречи, хотя вывески довольно скромные. Выделяется битва «Лидса» и «Манчестер Юнайтед», пусть даже реальной мотивации обе стороны не имеют. Также «Вулверхэмптон» померится силами с «Бëрнли» (14:00), а «Астон Вилла» — с «Вест Бромвичем» (21:00).



В чемпионате Испании состоятся пять игр. Основное внимание приковано к «Барселоне», которая навестит «Вильярреал» (17:15). Лидер турнира «Атлетико» отправится в Бильбао, где его поджидает «Атлетик» (22:00).

В немецкой Бундеслиге остались всего две встречи, всё самое интересное состоялось накануне. В 16:30 прозвучит свисток для «РБ Лейпциг» и «Штутгарта», 2,5 часа спустя настанет время «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Арминии».



В итальянской Серии А на воскресенье запланированы сразу пять матчей. «Ювентус» навестит во Флоренции «Фиорентину» (16:00), Александр Кокорин, естественно, не сыграет. «Рома» наведается к «Кальяри» (19:00), «Аталанта» примет «Болонью» (21:45).

В чемпионате Франции состоятся семь встреч. «Монако» постарается в гостях обыграть «Анже» (18:05), а на десерт «Лион» примет «Лилль» (22:00). Гонка за чемпионство в Лиге 1 в самом разгаре.



Также можно поставить на чемпионаты Португалии, Нидерландов, Турции, Украины и ряд менее популярных первенств. В Чемпионшипе, второй немецкой Бундеслиге и ПФЛ тоже играют.

Матчи по хоккею для ставок 25 апреля

В Кубке Гагарина продолжается финальная серия, четвёртый матч отгремел в субботу. Плей-офф МХЛ завершился, так что всё внимание на НХЛ.

Там есть ранняя игра. Правда, всего одна. «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз» начнут в 22:00 мск, остальное — после полуночи. Также можно поставить на АХЛ и европейские чемпионаты.

На что ещё ставить 25 апреля

В Единой лиге ВТБ сразу пять матчей. ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом», «Енисей» — с «Калевом», «Химки» — с «Автодором», УНИКС — с «Локомотивом-Кубань», а «Астана» — с «Цмоки-Минск». Все игры начнутся в 14:00 мск.



В НБА три ранних встречи. В 20:00 на паркет выйдут «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс», в 22:30 — «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз», в 23:00 — «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Мемфис Гриззлиз».