«Реал» — «Челси», «Монако» — УНИКС и другие матчи. Что смотреть 27 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, завершается и апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 27 апреля.
На что ставить в футболе 27 апреля
Сегодняшний день посвящён одному матчу, зато какому – полуфинал Лиги чемпионов. В Мадриде свою первую встречу проведут «Реал» и «Челси». Зидан против Тухеля. Вряд ли нам стоит ждать здесь голевой феерии, зато любителей тактических изысков точно ждёт настоящее пиршество. Начало игры – в 22:00 мск.
Если ищете другой матч, можно сделать ставки на матчи низших лиг Англии, Франции и других стран. Кроме того, пройдёт ряд игр в азиатской Лиге чемпионов.
На что ставить в хоккее 27 апреля
В КХЛ сегодня пауза. Можно ставить на юниорский чемпионат мира, но сборная России сегодня отдыхает. Кроме того, не забываем об НХЛ, там 8 игр в ночь на среду.
На что ещё ставить 27 апреля
В баскетбольном Кубке Европы финальную серию начинает УНИКС. Казанский клуб проведёт первый матч с «Монако».
В баскетбольной Евролиге третий матч в серии «Реала» и «Эфеса». В Стамбуле турецкий клуб выиграл 2 матча и теперь находится в шаге от «Финала четырёх». Посмотрим, смогут ли испанцы продлить серию.
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