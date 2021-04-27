«Реал» — «Челси», «Монако» — УНИКС и другие матчи. Что смотреть 27 апреля

Шахматная партия в Мадриде – будут ли голы в этой паре? Букмекеры не уверены.

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, завершается и апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 27 апреля.

На что ставить в футболе 27 апреля

Сегодняшний день посвящён одному матчу, зато какому – полуфинал Лиги чемпионов. В Мадриде свою первую встречу проведут «Реал» и «Челси». Зидан против Тухеля. Вряд ли нам стоит ждать здесь голевой феерии, зато любителей тактических изысков точно ждёт настоящее пиршество. Начало игры – в 22:00 мск.



Если ищете другой матч, можно сделать ставки на матчи низших лиг Англии, Франции и других стран. Кроме того, пройдёт ряд игр в азиатской Лиге чемпионов.

На что ставить в хоккее 27 апреля

В КХЛ сегодня пауза. Можно ставить на юниорский чемпионат мира, но сборная России сегодня отдыхает. Кроме того, не забываем об НХЛ, там 8 игр в ночь на среду.

На что ещё ставить 27 апреля

В баскетбольном Кубке Европы финальную серию начинает УНИКС. Казанский клуб проведёт первый матч с «Монако».



В баскетбольной Евролиге третий матч в серии «Реала» и «Эфеса». В Стамбуле турецкий клуб выиграл 2 матча и теперь находится в шаге от «Финала четырёх». Посмотрим, смогут ли испанцы продлить серию.