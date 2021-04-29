Английский финал с предсказуемым исходом? «Сити» всё ближе к победе в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов завершились первые полуфиналы. «Реал» и «Челси» в Испании разошлись миром – 1:1, а в Париже «ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Таким образом, первые матчи сложились в пользу английских клубов. Быть ли английскому финалу? Букмекеры считают, что да. Изучаем коэффициенты.

«ПСЖ» провалил второй тайм. И упал в букмекерских рейтингах

После 45 минут матча в Париже «ПСЖ» выигрывал у «Манчестер Сити» со счётом 1:0 благодаря голу Маркиньоса. Можно говорить, что Маурисио Почеттино переигрывал Пепа Гвардиолу в тренерской дуэли. Но второй игровой отрезок перевернул всё с ног на голову. Англичане перехватили инициативу и начали планомерно давить на оборону французского клуба. Это давление вылилось в две обидные ошибки парижан. Сначала Кейлор Навас не разобрался с полунавесом-полуударом Кевина Де Брёйне, а затем после необязательного фола Рияд Марез пробил стенку «ПСЖ» со штрафного. Ну а после того, как Идрисса Гейе получил красную карточку за грубый фол, стало понятно, что «горожане» сделали отличную заявку на финал.



Разумеется, букмекеры отреагировали на итог этой встречи. «Манчестер Сити» теперь явный фаворит Лиги чемпионов, коэффициент на английский клуб резко снизился, поставить на победу «Сити» можно с коэффициентом 1.65. А вот котировки на «ПСЖ» аналитики взвинтили, теперь вероятность победы французского клуба в Лиге чемпионов оценивают коэффициентом 10.00.



Ответный матч пройдёт в Манчестере 4 мая. Фаворит – «Манчестер Сити». На вторую победу англичан букмекеры предлагают коэффициент 1.72. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 4.10, а на «ПСЖ» можно поставить за 4.70.



Что касается шансов на проход в финал, то на «Сити» можно сделать ставку с коэффициентом 1.14. Это примерно 85% вероятности. А вот «ПСЖ» эксперты оставляют не более 15%, поставить на выход парижан в решающий матч можно с коэффициентом 6.31.

«Челси» ближе к финалу. Но в борьбе с «Реалом» всё впереди

Встреча в Мадриде между «Реалом» и «Челси» в первом тайме опровергла мнения многих экспертов. Предполагалось, что голов много не будет, но уже в первые 45 минут команды забили 2 мяча. Англичане шикарно провели стартовый отрезок, который завершился закономерным голом Кристиана Пулишича. Но ближе к концу тайма «Реал» смог перехватить инициативу и сравнял счёт благодаря усилиям Карима Бензема.



А вот после перерыва встреча приняла тот самый, предсказуемый характер шахматной партии. В какой-то момент стало понятно, что «Челси» стратегически устраивает выездная ничья, команда Томаса Тухеля сосредоточилась на разрушении. В итоге 1:1 – и в этом противостоянии ещё всё впереди.

Выездная ничья, конечно, оставляет несколько больше шансов «Челси». Поставить на проход англичан в решающий этап турнира можно с коэффициентом 1.61, а шансы испанцев оценивают коэффициентом 2.40. Шансы 60 на 40 в пользу команды Томаса Тухеля, но Зинедин Зидан и его подопечные уже не раз доказывали, что сбрасывать их со счетов раньше времени не стоит. Об этом говорят и коэффициенты на ответную встречу. Шансы «Челси» оценивают коэффициентом 2.30, на «Реал» можно поставить за 3.40, а на ничью – за 3.30. Ответная встреча пройдёт 5 мая в Лондоне.



Ну а если говорить о шансах этих клубов выиграть турнир, то «Челси» в глазах букмекеров теперь второй после «Ман Сити». Шансы команды Томаса Тухеля оценивают коэффициентом 4.50, а на «Реал» можно поставить за 6.50.



Уже через неделю мы будем знать, кто сыграет в финале Лиги чемпионов. И, конечно, рассмотрим это с точки зрения букмекеров. Удачных ставок!