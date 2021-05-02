«Зенит» — «Локомотив», «МЮ» — «Ливерпуль» и другие матчи 2 мая: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: четыре месяца позади, приступаем к маю. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на воскресенье, 2 мая.

На что ставить в футболе 2 мая

В европейском футболе наступают решающие дни, национальные чемпионаты вышли на финишную прямую. В Российской Премьер-Лиге добрались до 28-го тура, который продолжится в воскресенье тремя матчами. Раньше всех на поле выйдут «Химки» и «Урал» (14:00 мск), через 2,5 часа придёт время «Ростова» и «Тамбова».

Самое вкусное оставлено на десерт. «Зенит» примет «Локомотив» (19:00), это битва лидеров РПЛ. Сине-бело-голубые в случае победы досрочно станут чемпионами страны. Но подопечные Марко Николича не теряли очки после возобновления сезона и сейчас занимают второе место. А это путёвка в квалификацию Лиги чемпионов.



В чемпионате Англии тоже есть топовая вывеска. 18:30, «Олд Траффорд», «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Манкунианцы практически гарантировали себе вторую строчку, а вот подопечные Юргена Клоппа из последних сил пытаются запрыгнуть в зону Лиги чемпионов и спасти сезон.



Кроме того, «Арсенал» навестит «Ньюкасл Юнайтед» (16:00), а «Тоттенхэм» примет «Шеффилд Юнайтед» (21:15). «Клинки» уже давно потеряли шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, а вот подопечные Райана Мэйсона сохраняют призрачную надежду попасть в топ-4.



В испанской Примере состоятся четыре встречи, хотя интерес для широкой публики представляет только одна. «Барселона» на днях упустила возможность выйти на первое место в турнирной таблице, а теперь нанесёт визит «Валенсии» (22:00). Ещё одна осечка может оказаться роковой.



В чемпионате Италии на воскресенье запланированы шесть матчей. Громких вывесок нет. «Аталанта» в гостях сразится с «Сассуоло», «Наполи» примет «Кальяри» (обе — 16:00), а «Ювентус» на выезде встретится с «Удинезе» (19:00).

Во французской Лиге 1 состоится семь встреч. Всё внимание — на битву «Монако» и «Лиона» (22:00), которая прояснит ситуацию в гонке за Лигу чемпионов. Российский полузащитник монегасков Александр Головин подхватил коронавирус и на поле не выйдет.



Также играют в ФНЛ, чемпионатах Бельгии, Нидерландов, Украины и ряде менее популярных первенств.

Матчи по хоккею для ставок 2 мая

С Кубком Гагарина разобрались, а до Евротура и чемпионата мира есть время. Юношеская сборная России сыграла минувшей ночью, впереди четвертьфинал ЧМ-2021 U18.

В НХЛ состоится ранняя встреча. «Детройт Ред Уингз» на своём льду сразится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (22:00 мск). Остальные матчи начнутся уже после полуночи.

На что ещё ставить 2 мая

В Формуле-1 добрались до Гран-при Португалии, гонка начнётся в 17:00 мск. В MotoGP состоится Гран-при Испании, старт намечен на 15:00.



Один ранний матч есть в НБА. Вывеска бодрая — «Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс», начало в 22:30. Также можно поставить на ведущие европейские чемпионаты.



Любителям тенниса стоит обратить внимание на Мадрид. В мужском турнире Аслан Карацев сразится с французом Уго Умбером, а Карен Хачанов — с японцем Кеем Нисикори.



В женском турнире Дарья Касаткина сразится с Ариной Соболенко из Беларуси, а Анастасия Павлюченкова — с Каролиной Плишковой из Чехии. Всё это также произойдёт в столице Испании.