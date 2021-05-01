«Монако» — «Лион». Прогноз: без Головина и Депая битва за Лигу чемпионов разочарует

За четыре тура до завершения Лиги 1 на золото претендуют четыре клуба. В том числе «Монако» и «Лион».

2 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех «Лиона» оценён экспертами в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Лион» 2 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Монако» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.50.

Анализ и прогноз матча 35-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лион» (02.05.2021)

Разборки в верхней части турнирной таблицы Лиги 1 продолжаются. Впервые за много лет на чемпионство претендуют сразу четыре клуба, причём два из них встретятся между собой в ближайшее воскресенье. «Монако» примет на своём поле «Лион», стартовый свисток — в 22:00 мск.

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Соперники не являются основными претендентами на чемпионство. За четыре тура до завершения чемпионата монегаски отстают от лидирующего «Лилля» на два очка, тогда как «ткачи» имеют ещё на четыре пункта меньше. Фактически «Лион» претендует на золото Лиги 1 лишь формально. Тем важнее победа для подопечных Руди Гарсии.



«Монако» идёт на серии из пяти побед в Лиге 1, всерьёз планируя побороться с «Лиллем» и «ПСЖ» за титул. Лишний раз об этом говорят недавние результаты с прямыми конкурентами — 0:0 с «Лиллем» и выездная победа со счётом 2:0 над «ПСЖ». Достойно.



А вот «Лиону» всерьёз претендовать на титул помешал небольшой провал в начале весны. И если поражение от «ПСЖ» (2:4) ещё можно как-то оправдать, то ничья с «Лансом» (1:1) и упущенная победа с «Лиллем» («ткачи» вели 2:0, однако проиграли 2:3) поставили крест на притязаниях.

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Встреча первого круга между «Лионом» и «Монако» завершилась разгромной победой «Лиона», однако не на эту игру стоит обращать внимание. Две недели назад соперники встретились снова, на этот раз в четвертьфинале Кубка Франции. Уверенную выездную победу одержали монегаски — 2:0.



А вот с кадровыми потерями неоднозначная ситуация. В «Монако» случилась вспышка коронавируса, жертвами которой стали Александр Головин, Желсон Мартинш, Крепин Дьятта, Элиот Матазо, Крислен Матсима и Энцо Мийо. По причине травм будут отсутствовать Стефан Йоветич и Софьян Диоп.



Потери, которые могут стать критическими в важнейшей концовке чемпионата. Однако в том же кубковом матче с «Лионом» из вышеперечисленных футболистов был задействован лишь Диоп, а также вышедшие на замену Мартинш и Головин. И ничего — справились.

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Казалось бы, все карты в руках «Лиона»? А вот и нет, ведь Руди Гарсия остался без своего главного актива — из-за перебора жёлтых карточек на поле не выйдет Мемфис Депай. Кроме того, повреждение ноги есть у Ислама Слимани, хотя он имеет шанс сыграть.



На фоне таких потерь и высочайшей цены ошибки рассчитывать на солидную результативность не приходится. Возьмём классический тотал меньше 2.5 гола за 1.76. Команды наверняка перестрахуются и не станут раскрываться.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «Лион» 2 мая 2021 года

Результат предстоящего матча станет определяющим для обеих команд. Скорее всего, «Монако» и «Лион» будут действовать сверхосторожно. А тут ещё и солидные потери с обеих сторон. Вырисовывается довольно закрытый футбол, где всё решат один-два мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.76.