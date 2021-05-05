«Реал» — «Челси», Медведев с Карацевым в Мадриде и другие матчи. Что смотреть 5 мая

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 5 мая.
На что ставить в футболе 5 мая
Сегодня определится второй участник финала Лиги чемпионов. В Мадриде «Реал» и «Челси» сыграли вничью 1:1, теперь предстоит ответный матч в Англии. Наверняка это будет не самый открытый, но очень интересный футбол. Пусть победит сильнейший!
На что ставить в хоккее 5 мая
Рано утром в четверг сборная России U18 сыграет с Финляндией в полуфинале юношеского чемпионата мира. В другом полуфинале сойдутся Канада и Швеция. Кроме того, можно делать ставки на чемпионаты Финляндии, Германии и Словении. Ну и 9 матчей в НХЛ.
На что ещё ставить 5 мая
На мужском теннисном турнире в Мадриде на корт выйдут два россиянина. Даниил Медведев сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной, а Аслану Карацеву будет противостоять аргентинец Диего Шварцман.
В баскетболе стартует «Финал восьми» Лиги чемпионов – третьего по значимости еврокубкового турнира. Кстати, пройдёт он в Нижнем Новгороде, хозяева сыграют против испанской «Сарагосы». В другом четвертьфинале сегодня чешский «Нимбурк» сразится с турецкой «Каршиякой». Также в баскетболе можно ставить на матчи чемпионатов Германии, Италии и на НБА.
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