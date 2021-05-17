«МЮ» — «Фулхэм». Прогноз: Сульшер и Бруну Фернандеш не отдадут второе место в АПЛ

18 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Фулхэма» оценён экспертами в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 18 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.85.

Анализ и прогноз матча 37-го тура чемпионата Англии «Ман Юнайтед» — «Фулхэм» (18.05.2021)

Руководство английской Премьер-лиги всё чаще ставит игры в середине недели, чтобы завершить сезон в срок. Взять хотя бы «Манчестер Юнайтед», который за последние 11 дней провёл уже четыре матча, а завтра, 18 мая, сыграет пятый. Соперником подопечных Уле-Гуннара Сульшера станет «Фулхэм».

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Игра не решает абсолютно ничего ни для одной из сторон, хотя и по разным причинам. Если «Манчестер Юнайтед» уже гарантировал себе место в топ-4 и вряд ли потеряет даже вторую строчку турнирной таблицы, то «Фулхэм» ещё тур назад оформил досрочный вылет в Чемпионшип.



Практически наверняка манкунианцы выйдут если не дублирующим, то смешанным составом, однако ни в одном из случаев игроки «МЮ» не будут валять дурака. Молодым футболистам и резервистам нужно проявить себя. Тем более на домашнем стадионе. Да ещё и при фанатах на трибунах.



Как бы то ни было, хозяевам всё ещё нужны турнирные очки — второе итоговое место в турнирной таблице АПЛ будет гарантировано только в случае победы над «Фулхэмом». Вряд ли стоит упускать возможность набрать три очка со столь скромным соперником. И тогда можно будет с чистой совестью переключаться на финал Лиги Европы.

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Ещё один аргумент в пользу крупной победы «МЮ» — результаты команды в двух последних домашних матчах. А именно — поражения от «Лестера» (1:2) и «Ливерпуля» (2:4). Было бы не лишним извиниться перед собственными болельщиками красивой победой, пусть и не над самым серьёзным оппонентом.



Встреча первого круга между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоялась в середине января и завершилась выездной победой команды Сульшера — 2:1. Тогда отличились Эдинсон Кавани и Поль Погба. Вполне вероятно, что те же футболисты могут забить и в 37-м туре. Кавани и Погба в концовке стали получать всё больше времени и, что главное, пользоваться этими шансами.



Что касается кадровой ситуации, то на первый взгляд больше проблем именно у клуба из Манчестера. Сульшер не сможет рассчитывать в предстоящей игре на Дэниэля Джеймса, Фила Джонса, Харри Магуайра и Антони Марсьяля. В то же время у «Фулхэма» всего одна потеря — на поле «Олд Траффорд» не сможет выйти Теренс Конголо.

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Возьмём победу хозяев с форой (-1.5) за 2.07. Лондонцы в последнее время явно выдохлись, а после потери шансов на сохранение прописки в элите наверняка опустят руки. Потому проблемы у манкунианцев тут возникнуть не должны.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 18 мая 2021 года

Желание игроков «Манчестер Юнайтед» качественно провести последний домашний матч в сезоне и полное отсутствие мотивации у уже вылетевшего в Чемпионшип «Фулхэма» намекает на крупную победу “красных дьяволов”. Не будем искать другие варианты, ведь коэффициент на успех “МЮ” с форой (-1.5) более чем привлекателен.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.07.