Головин против «ПСЖ», Миранчук против «Ювентуса» и другие события. Что смотреть 19 мая

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 19 мая.

На что ставить в футболе 19 мая

Взоры российских болельщиков сегодня явно будут прикованы к финальным матчам Кубка Франции и Кубка Италии. Во Франции «ПСЖ» сыграет с «Монако». Болеем за Александра Головина, задача у него и его партнёров очень сложная. Парижанам нужен Кубок, ведь в чемпионате за 1 тур до конца они уступают «Лиллю» 1 очко.

Ну а в Италии игра «Аталанта» — «Ювентус». Наверное, последний шанс Андреа Пирло остаться у руля «Юве», ну а Алексей Миранчук может выиграть свой первый трофей на Апеннинах. Однозначно нас ждёт суперинтересное зрелище.

В Англии 6 матчей предпоследнего тура, здесь стоит последить за матчем «Бёрнли» — «Ливерпуль». Посмотрим, смогут ли мерсисайдцы победить и продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов. Кроме того, матчи последнего тура пройдут в португальской Примейре.

На что ставить в хоккее 19 мая

В НХЛ доигрывают регулярку команды Северного дивизиона, «Калгари» сыграет с «Ванкувером». А плей-офф уже набирает обороты. В ночь на четверг третий матч в серии «Бостон» — «Вашингтон» (там пока 1-1), «Колорадо» и «Каролина» постараются развить успех первых игр в сериях с «Сент-Луисом» и «Нэшвиллом», а «Эдмонтон» и «Виннипег» только начнут свою серию.

На что ещё ставить 19 мая

На теннисном турнире в Лионе Карен Хачанов сыграет с поляком Камилом Майхжаком.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ второй матч в серии «Зенит» — ЦСКА. Петербуржцы уступили в первой игре дома и должны побеждать сегодня, иначе в Москве отыграться с 0-2 будет крайне сложно.

Ну и, конечно, НБА. Тут суперматч в плей-ин. «Лейкерс» Леброна Джеймса против «Голден Стэйт» Стефа Карри. В другом поединке сразятся «Мемфис» и «Сан-Антонио».