Стефанос Циципас — Томми Пол. Прогноз: грек разнесёт американца на турнире в Лионе

20 мая Стефанос Циципас и Томми Пол сыграют в матче второго круга соревнований категории ATP-250 в Лионе (Франция). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Циципаса — коэффициент на его победу составляет 1.14. На успех Пола можно поставить за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Лионе Циципас — Пол 20 мая 2021 года

Аналитики не считают, что матч Стефанос Циципас — Томми Пол получится упорным: ставки на тотал больше 20.0 гейма принимаются за 1.87, тотал меньше 20.0 гейма оценён коэффициентом 1.95. Ставки на третий сет принимаются за 3.05.

Анализ матча турнира в Лионе Стефанос Циципас — Томми Пол (20.05.2021)

Менее двух недель остаётся до старта Открытого чемпионата Франции, а значит, грунтовая часть сезона подходит к концу. Одним из последних подготовительных к «Ролан Гаррос» соревнований на данном покрытии станет турнир категории ATP-250 в Лионе (Франция).

При не самом престижном статусе турнира (особенно с учётом того, что лишь на прошлой неделе завершился «Мастерс» в Риме), на него заявились сразу несколько представителей топ-10 мирового рейтинга. Первый номер посева получил австриец Доминик Тим, второй — Стефанос Циципас из Греции. Именно о первом матче греческого теннисиста и пойдёт речь в данном прогнозе.

Соперником Циципаса станет 53-я ракетка мира из США Томми Пол. Более чем проходимый для Циципаса оппонент, который вряд ли доставит ему столько же проблем, сколько две недели назад доставил Андрею Рублёву на соревнованиях в Мадриде (7:6, 3:6, 4:6).

Томми Пол в последние годы сделал заметный шаг вперёд, но результаты по-прежнему довольно средненькие. 11 побед в 21 проведённом в 2021 году матчах — показатель, откровенно говоря, так себе. На римский «Мастерс», к примеру, Пол пробился через квалификацию, однако в первом же круге проиграл Роберто Баутиста-Агуту.

Что касается соревнований в Лионе, то здесь Пол успел провести одну встречу. В первом круге обыграл некогда грозного Жо-Вильфрида Цонга — 6:3, 6:3. Ещё года три назад такой результат мог считаться серьёзным, однако сейчас француз мало чем напоминает себя образца 2015 года, когда он добирался до полуфинала «Ролан Гаррос».

Если же говорить о Циципасе, то у Стефаноса сезон пока складывается вполне успешно — 31 победа в 39 проведённых матчах и завоёванный трофей в Монте-Карло. На прошлой неделе грек добрался до полуфинальной стадии соревнований в Риме, где в трёхсетовой зарубе уступил Новаку Джоковичу.

Циципас в последнее время полностью отыгрывает на звание пятой ракетки мира и, кажется, готов оформить парочку сенсаций на Открытом чемпионате Франции. То есть особых предпосылок для сенсаций тут не просматривается.

Вероятно, Стефанос одержит уверенную победу в двух сетах и выйдет в следующий раунд. Возьмём победу грека с форой (-5) по геймам. Американец наверняка заберёт пять-шесть геймов, но не более того. Слишком уж велика разница в классе, а грунта пятая ракетка мира совсем не боится.

Ставки на матч турнира в Лионе Стефанос Циципас — Томми Пол 20 мая 2021 года

Значительно более высокий класс Циципаса не позволит Полу добраться даже до тай-брейка. Ещё более реальным вариантом видится разгромная победа Стефаноса в одной из партий. При таком развитии событий пробитие форы (-5) по геймам становится более чем реальным. Потому не будем мудрить, возьмём победу фаворита с форой.

Ставка: победа Циципаса с форой (-5) за 1.75.