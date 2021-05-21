«Эйбар» — «Барселона». Прогноз: Куман сохранит третье место в Ла Лиге без Лионеля Месси

22 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Барселона». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Эйбара» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Эйбар» — «Барселона» 22 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Анализ и прогноз матча 38-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Барселона» (22.05.2021)

Очередной сезон в европейском футболе подходит к концу, однако далеко не во всех национальных чемпионатах отсутствует интрига. Если говорить о Примере, то здесь по-прежнему неизвестно итоговое расположение команд в первой четвёрке. Уже в воскресенье последний матч в чемпионате проведёт «Барселона».

Соперником каталонцев станет скромный «Эйбар». Ужасно нестабильные результаты в концовке не позволили подопечным Рональда Кумана претендовать на чемпионство. Сейчас они третьи, отставание от лидирующего «Атлетико» составляет целых семь очков. Второй сезон подряд столица Каталонии остаётся без золотых медалей Ла Лиги.



Впрочем, второй год без титула — не единственная проблема «Барселоны» перед последним туром. Сине-гранатовые в итоге могут даже не войти в тройку — в двух очках позади идёт «Севилья», которая только и ждёт очередной осечки конкурента. Соперник у андалусийцев тоже проходной — «Алавес».



Но сможет ли «Барселона» не опозориться в очередной раз? Да, играть придётся на выезде, но оппонентом станет не просто худшая команда сезона. «Барса» сыграет с единственной командой чемпионата, которая потеряла шансы на спасение. А заодно — единственной командой с менее чем 30 голами в 37 турах.

Полное отсутствие мотивации с одной стороны и необходимость побеждать — с другой. Где-то мы это уже видели, не так ли? В таком же положении «Барса» была перед «Гранадой» (поражение со счётом 1:2), «Леванте» (3:3) и «Сельтой» (1:2). Как показывает практика, турнирное расположение слабо влияет на исход в концовке чемпионата Испании сезона-2020/2021.



Как бы то ни было, впереди действительно матч абсолютно разных по уровню команд. И тут «Барселона» не имеет никакого права терять очки. Прекрасно понимает это и Рональд Куман, кресло под которым уже не просто раскачивается, а ходит ходуном.

Четвёртое место в Примере станет не просто провалом и увольнением с должности — легендарный голландец на долгие годы станет предметом насмешек со стороны фанатов. Да и найти работу в крепком клубе после такого результата будет трудно.

Любопытно, что большая часть последних неудач сине-гранатовых случилась именно на «Камп Ноу». А вот на выезде у «Барселоны» всё более-менее хорошо — на протяжении всей весны из плохих результатов можно выделить лишь поражение от «Реала» и ничью с «Леванте».



Было бы рискованно делать ставку на что-либо, связанное с успехами «Эйбара» в предстоящем матче. Потому логично предположить, что гости возьмут верх. Тем более что даже на обычную победу «Барсы» коэффициент более чем неплохой. Причина понятна — Лионелю Месси предоставлен отдых.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Барселона» 22 мая 2021 года

«Барселона» потеряла шансы на титул и точно не поднимется выше третьего места. Зато рискует опуститься на четвёртую строчку, а это будет полнейшим провалом. Хозяева уже потеряли шансы на спасение, да и забили в нынешнем сезоне Ла Лиги меньше всех. Возьмём победу сине-гранатовых.

Ставка: «Барселона» победит за 1.64.