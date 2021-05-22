«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз: Гарри Кейн убьёт надежду Роджерса на Лигу чемпионов

23 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» 23 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз матча 38-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Тоттенхэм» (23.05.2021)

Многострадальный сезон английской Премьер-лиги завершится уже в ближайшее воскресенье. Все матчи 38-го тура будут сыграны в одно время, стартовые свистки прозвучат в 18:00 мск. На общем фоне выделяется противостояние «Лестера» и «Тоттенхэма».

Ситуация в турнирной таблице не позволяет проигрывать. «Лисы» из последних сил пытаются зацепиться за место в зоне Лиги чемпионов, тогда как «шпоры» в случае потери очков рискуют в принципе не попасть в еврокубки. Ничья не устроит никого, так что на поле будет жарко.



Очная встреча первого круга между «Тоттенхэмом» и «Лестером» состоялась в конце декабря прошлого года. И завершилась выездной победой «лис» со счётом 2:0. В конце первого тайма Джейми Варди реализовал пенальти, а в середине второй половины Тоби Алдервейрелд поразил свои ворота.



«Лестер» полностью заслужил ту победу, обыграв соперника по всем параметрам. Теперь же подопечным Брендана Роджерса необходимо провести аналогичный матч и на домашнем стадионе. Иначе о мечтах по выходу в Лигу чемпионов придётся забыть.

Если говорить о кадровой ситуации, то потери «Лестера» и «Тоттенхэма» сравнивать тяжело. Отсутствие Бена Дэвиса и Джафета Нанганги у лондонцев более чем восполнимо, а вот у хозяев не сыграют Джонни Эванс, Харви Барнс и Джеймс Джастин. Особенно неприятной видится травма Эванса, который вылетел аккурат перед ключевым отрезком сезона.



Между прочим, в пяти последних матчах на стадионе «Лестера» «Тоттенхэм» одержал три победы. Не менее удачно «шпоры» играют и в Лондоне — декабрьское поражение стало первой потерей очков в домашних матчах с «лисами» с 2016 года. Вот что такое удобный соперник.



Нельзя не обратить внимание и на высокую результативность в этом противостоянии. Лишь в четырёх из 10 последних встреч было забито менее трёх мячей. Если же говорить о матчах в Лестере, то тотал больше 2.5 мячей пробивался в семи случаях из десяти. Любопытный показатель.

Вполне возможно, что предстоящая игра станет последней в футболке «Тоттенхэма» для Харри Кейна. Все мировые СМИ только и говорят о трансфере британца в «Манчестер Сити», а сам форвард явно сделает всё ради красочного прощания с командой. Ждём голов от Харри.



Даже с учётом крайней необходимости побеждать поставить на успех хозяев не позволяет статистика личных встреч. А вот поискать что-то в тоталах можно, учитывая высокую результативность команд в играх друг с другом. Впрочем, на классический ТБ 2.5 гола дают лишь 1.59.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Тоттенхэм» 23 мая 2021 года

Кажется, победа в Кубке Англии так и останется единственным успехом «Лестера» в этом сезоне. Для попадания в Лигу чемпионов должно совпасть слишком много факторов. «Тоттенхэм» явно не будет сдавать матч, который к тому же ещё и может стать последним для Харри Кейна. Учитывая регулярные успехи на «Кинг Пауэр Стэдиум», можно даже рискнуть и поставить на победу ТТХ за коэффициент 3.55.

Ставка 1: тотал больше 2.5 голов за 1.59.

Ставка 2: победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 2.59.

Ставка 3: гол Харри Кейна за 2.40.