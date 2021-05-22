«Астон Вилла» — «Челси». Прогноз: Тухель поблагодарит Абрамовича за доверие. И выйдет в ЛЧ

23 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 23 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.79.

Анализ и прогноз матча 38-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси» (23.05.2021)

Английская Премьер-лига вышла на финишную прямую, в воскресенье всё решится. Имя чемпиона и трёх неудачников давно известно. И всё же по-прежнему остаётся немало интриг, однако главной из них станет сражение за две оставшиеся путёвки в Лигу чемпионов.

На третье и четвёртое места в турнирной таблице претендуют сразу три клуба: «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер». При этом лишь первые две команды могут выходить на поле без оглядки на конкурентов. Лондонский гранд вечером воскресенья сыграет в гостях у «Астон Виллы».



Для квалификации в главный еврокубковый турнир подопечным Томаса Тухеля нужно просто выиграть. Всё очень легко. Отрыв синих от «Ливерпуля» и «Лестера» составляет всего одно очко, в случае победы, само собой, догнать их никто не сможет. Если же «Челси» потеряет очки, придётся рассчитывать на оплошности преследователей.



Сразу же стоит обозначить и позицию «Астон Виллы». Бирмингемцы располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы и любой из результатов не поможет ни подняться в табели о рангах, ни опуститься. Таким образом, крайне сложно выудить хоть какую-то мотивацию для подопечных Дина Смита.

Матч первого круга АПЛ между «Челси» и «Астон Виллой» состоялся в конце декабря и завершился со счётом 1:1. Та не самая уверенная игра в исполнении “пенсионеров” стала одной из последних капель терпения руководства. Меньше чем через месяц с должности главного тренера был уволен Фрэнк Лэмпард.



Другое дело, что помимо значительно менее уверенной игры «Челси» в тот период, намного более качественный футбол показывала и сама «Астон Вилла». Грилиш, Трезеге и Уоткинс — эта троица делала результат. Сохранялись даже серьёзные надежды на попадание в зону еврокубков.



Тёмные времена для «Астон Виллы» настали уже через несколько дней после той самой ничьей с «Челси». В следующих семи встречах команда потерпела пять поражений, а потом серьёзную травму получил и Грилиш, лишь неделю назад вернувшийся в строй (само собой, далеко не в самой оптимальной форме).

Что касается Трезеге, то египтянин травмирован уже более месяца, а Уоткинсу банально не хватает подносчиков снарядов, в роли которых и выступали Трезеге и Грилиш. Да, капитан «вилланов» всё же готов сыграть с «Челси», однако будет ли тренерский штаб рисковать здоровьем Джека в абсолютно ненужной игре?



Ведь Евро-2020 стартует менее чем через месяц. Именно Грилиш имеет шансы стать лидером сборной Англии на турнире. Впрочем, на не самой лучшей форме Грилиша и травме Трезеге проблемы «Астон Виллы» не заканчиваются. В последнем матче сезона точно не сыграют Морган Сансон, Мэтти Кэш и Росс Баркли.



Существенные потери, особенно учитывая то, что в составе лондонского гранда травмированных игроков нет вообще. Потому не будем мудрить. Возьмём победу гостей с форой (-1) и отличным коэффициентом 1.79.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси» 23 мая 2021 года

«Челси» победа нужна как воздух, тогда как «Астон Вилла» не заинтересована в предстоящей игре вообще. Стоит ли говорить, что шансы на победу лондонцев заоблачные? А ведь коэффициент на этот исход более чем приемлем. Выручает тот факт, что игра состоится в Бирмингеме, а не Лондоне.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.79.