Кого Черчесов возьмёт на Евро-2020? Изучаем расширенный состав сборной России

Сборная России начала подготовительный сбор к Евро-2020 в австрийском Нойштифте. В расширенном списке Станислава Черчесова 30 футболистов, ещё семь игроков находятся в резерве. В заявку же попадут 26 игроков. Попробуем спрогнозировать тех, кто отправится в отпуск и не поедет на чемпионат Европы по решению тренерского штаба.

Состав сборной России

В расширенном списке Станислава Черчесова 30 фамилий. Из них наставник команды выберет 26 игроков, которые и отправятся на Евро-2020.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Кроме того, существует так называемый резервный список из семи игроков. Эти футболисты не станут тренироваться вместе с командой, но будут наготове. Если вдруг кто-то из основной заявки получит травму, его могут оперативно заменить кем-то из этой семёрки.

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки»).

Нападающий: Фёдор Смолов («Локомотив»).

Когда нужно подать заявку на Евро-2020

УЕФА определил крайний срок в 1 июня. До этой даты сборные должны огласить список из 26 футболистов. После этой даты можно будет менять игроков до старта чемпионата Европы только в случае серьёзных травм или болезней. Кроме того, тренеры получили право заменять вратарей по ходу чемпионата.

Теперь давайте попробуем спрогнозировать четвёрку «лишних» в составе Черчесова.

Вратари

На сборе в Австрии работает четвёрка вратарей, но Станислав Черчесов уже успел заявить, что на Евро-2020 в составе будет три голкипера. Не подвергается сомнению место Антона Шунина. Если не случится никаких форс-мажоров, именно динамовец будет основным игроком. Вероятнее всего, оставшиеся два места во вратарской бригаде займут Юрий Дюпин и Андрей Лунёв. Кто из них получит статус второго, а кто третьего, пока непонятно. А вот Матвей Сафонов наверняка не поедет на чемпионат Европы. Он совсем недавно восстановился после травмы, да и концовку РПЛ провёл не совсем удачно. По словам Черчесова, на длинных сборах главная задача – «оценить и протестировать Сафонова».

Защитники

Пара Джикия – Семёнов, кажется, незыблема, эти игроки провели в центре обороны все три мартовские игры, вряд ли тренерский штаб сборной будет что-то менять. Конечно, поедут на Евро и Фёдор Кудряшов с Марио Фернандесом. Первый – за свой универсализм, он может сыграть и левого защитника, и левого центрального при схеме 5-4-1, а скорее всего, именно так наша сборная выйдет играть как минимум против Бельгии. Что до натурализованного бразильца, то лучше игрока справа в России просто нет.

Наверняка окажется в итоговой заявке и Юрий Жирков. Ветерана явно вызывали с прицелом на финальный турнир, а не ради того, чтобы отцепить после тяжёлых сборов. Вячеслав Караваев универсален, может сыграть как справа, так и слева, поэтому он в составе тоже окажется.

Остаётся три игрока. Скорее всего, отцепят Илью Самошникова. Да, его уже вызывали в сборную, но тренерский штаб не смог составить мнение об игроке «Рубина».

«Самошников приезжал на сбор, сначала восстановление, потом ещё тренировка, а потом чуть-чуть приболел. До конца мы его так и не узнали. Два-три дня — этого мало для того, чтобы игрок себя проявил, и у нас должно быть время, чтобы его оценить и принимать объективное решение», — говорил Черчесов.

Теоретически, возможно, что отцепят кого-то из пары молодых защитников Роман Евгеньев – Игорь Дивеев, но это уже риск. Сборная наверняка будет играть в три центральных как минимум в части матчей на Евро-2020, поэтому замена основным игрокам центра обороны должна быть.

Полузащитники

В средней линии на чемпионате Европы мы наверняка не увидим динамовца Арсена Захаряна. Игроку бело-голубых всего 17, вызов в первую сборную – это аванс, так ещё Захарян подхватил ангину и пропустит как минимум часть австрийского сбора.

Из других кандидатов на отсев Максим Мухин и Денис Макаров. Первый молод, но уже успел дебютировать за сборную, он явно симпатичен Черчесову. Второй же впечатлил своей игрой в РПЛ, да и на молодёжном Евро — 2021 смотрелся неплохо. Креативных игроков в нашем составе не так много, это может сыграть на руку казанцу. Но, зная консерватизм Черчесова, всё-таки прогнозируем выбор в пользу Мухина.

Нападающие

В заявке сборной всего 3 форварда – Дзюба, Соболев и Заболотный. На 99% все трое поедут на Евро-2020. Здесь просто некого отцеплять.

А как же Смолов?

Форвард «Локомотива» попал только в резервный список, поэтому его шансы сыграть на Евро-2020 близки к нулю. Однако букмекеры всё равно принимают ставки на успехи Фёдора Смолова на турнире.

Поставить на то, что Фёдор поедет на турнир и забьёт там хотя бы один гол, можно с коэффициентом 15.00. При этом стоит отметить, что если нападающий всё же не примет участия в чемпионате Европы, то сделанные ставки будут рассчитаны как проигрышные.

Кроме того, также за 15.00 можно поставить на то, что Смолов получит жёлтую карточку. Вероятность того, что он отдаст голевую передачу, 20.00, а на то, что Смолова удалят с поля, можно сделать ставку с коэффициентом 50.00.

Прогноз по составу сборной России на Евро-2020

Скорее всего, вне заявки останутся Матвей Сафонов, Илья Самошников, Денис Макаров и Арсен Захарян. Но сборы ещё могут поменять мнение тренерского штаба как об этих, так и о других футболистах. Всё в руках, а точнее, в ногах игроков. Будем следить за тренировками России в Нойшифте!