Россия — Канада. Прогноз: и это родоначальники хоккея?!

3 июня состоится матч четвертьфинала чемпионата мира – 2021 Россия — Канада. Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.83, а успех канадцев оценён букмекерами в 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Россия — Канада 3 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/4 финала ЧМ-2021 Россия — Канада получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Гол в первые десять минут идёт за 1.78.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала ЧМ-2021 Россия — Канада (03.06.2021)

Лето забрало у мая бразды правления. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Чемпионат мира – 2021 в самом разгаре, уже определились четвертьфиналисты. Все четыре поединка 1/4 финала турнира запланированы на четверг, 3 июня. Права на ошибку больше нет.



Разумеется, весь интерес отечественных болельщиков прикован к сборной России, которая вышла в следующую стадию с первого места. На льду «Олимпийского спортивного центра» в Риге команда Валерия Брагина сыграет со сборной Канады. Самое первое вбрасывание запланировано на 20:15. Вывеска сумасшедшая, но оправдают ли ожидания соперники?



Россияне, как уже было сказано, заняли первое место в группе А, набрав 17 очков за семь туров. Ближайшие преследователи — Швейцария и Чехия — отстали на два и четыре пункта соответственно. А остальные конкуренты финишировали ещё дальше: отрыв от Словакии составил пять пунктов, а от несчастной Швеции — вообще семь.



Форму российская сборная продемонстрировала весьма солидную. Единственное поражение пришлось на словаков (1:3), хотя тогда одну шайбу пропустили в меньшинстве, а ещё одну — в пустые ворота. Зато в следующих четырёх играх выиграли три раза в основное время, а ещё один — по буллитам. В послематчевой серии досталось шведами, не вышедшим в итоге из группы.



А в последнем матче «Красная машина» катком проехалась по сборной Беларуси, давно потерявшей мотивацию. Уже к 17-й минуте первого периода счёт стал 5:0 в пользу россиян, дальше они логично ушли в сберегающий режим. Лишь в середине заключительной трети забросили шестую, а Александр Самонов оформил второй шат-аут на турнире.



А вот у сборной Канады на текущем розыгрыше чемпионата мира не задалось с самого начала. Три поражения подряд на старте и всего лишь три победы в семи турах. Занять четвёртое место в группе В получилось чудом. В последнем матче против Финляндии проиграли по буллитам (2:3 Б), но всё равно набрали очко. Дальше от них ничего не зависело.



Для выхода в следующую стадию турнира требовалось соблюдение одного условия — поединок Германии и Латвии должен был завершиться в основное время. Вне зависимости от имени победителя. Здесь можно сказать спасибо немцам. При счёте 2:1 они дважды выстояли в меньшинстве в третьем периоде, хотя хозяева турнира имели отличные шансы забить.

Понятно, что в плей-офф хоккеисты будут выходить на лёд совсем с другим настроем, но таких канадцев можно и нужно обыгрывать. Особенно невзрачно выглядят оборонительные редуты команды. Защитники страхуют далеко не всегда, а Дарси Кемпер на последнем рубеже регулярно пропускает необязательные шайбы.



Валерию Брагину же есть где развернуться. Игроки, которые начинали групповой этап, никуда не делись, например, очень хорош Александр Барабанов. А линия обороны у российской команды вовсе вторая на турнире, за семь встреч десять пропущенных шайб. Меньше только у США — восемь.



При этом нельзя не отметить прибытие из НХЛ голкипера Сергея Бобровского. Хотя Самонов наверняка поспорит: на старте заметно волновался, но вторую половину группового раунда провёл классно. С атакой тоже порядок. По две яркие игры уже провели Тарасенко и Орлов, также вылетевшие из Кубка Стэнли.



Словом, состав у России крепкий, а потому бояться Канаду явно не стоит. На чемпионатах мира сборная не обыгрывала канадцев ровно десять лет, кажется, время пришло. Мы бы проверили победу россиян в основное время за коэффициент 1.83. С мотивацией проблем возникнуть не должно, а разница в уровне исполнителей заметная.

Россия — Канада: прогноз и ставка на матч четвертьфинала ЧМ-2021 3 июня 2021 года

Канадцы чудом оказались в четвертьфинале, проиграв три стартовых матча группового этапа. Понятно, что в плей-офф на лёд они будут выходить совсем с другим настроем. И всё же у России есть отличная возможность одержать первую за десять лет победу над Канадой на чемпионате мира. Состав у команды Валерия Брагина крепкий, проблем с мотивацией быть не должно.



Ставка: победа России в основное время за 1.83.