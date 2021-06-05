Россия — Болгария, полуфиналы ЧМ-2021 и другие матчи. Что смотреть 5 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 5 июня.

На что ставить в футболе 5 июня

До Евро-2020 меньше недели, подготовка выходит на финишную прямую. Сборная России сегодня проведёт завершающий контрольный матч перед европейским форумом. Соперник — команда Болгарии.



Кроме того, Швеция сыграет с Арменией, Черногория — с Израилем, а Уэльс примет Албанию.

На что ставить в хоккее 5 июня

Чемпионат мира для сборной России завершён, но турнир продолжается. Сегодня день полуфиналов. В одном из них североамериканское противостояние США — Канада, в другом сыграют команды Финляндии и Германии.



В НХЛ пройдёт четвёртый матч в серии «Тампы» и «Каролины», пока «молнии» ведут 2-1. После этого можно посмотреть игру «Айлендерс» — «Бостон», здесь впереди «мишки» также со счётом 2-1.

На что ещё ставить 5 июня

На «Ролан Гаррос» Варвара Грачёва в матче третьего круга встретится с Мартой Костюк из Украины.

В Единой лиге ВТБ стартует финальная серия. В Казани УНИКС встретится с ЦСКА. Кроме того, стартует финальная серия в чемпионате Италии, а в Испании пока ещё четвертьфиналы.



В ночь на воскресенье стартует серия второго раунда плей-офф НБА между «Бруклином» и «Милуоки».



В волейбольной Лиге наций мужская сборная России завершит второй этап турнира матчем со сборной Польши.