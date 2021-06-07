Франция — Болгария. Прогноз: это же не сборная России. Бензема и Мбаппе не знают пощады

8 июня 2021 года состоится товарищеский матч Франция — Болгария. Начало игры — в 22:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех болгар оценён экспертами в 24.00. А ставки на ничью принимаются за 9.00.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Франция — Болгария 8 июня 2021 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч Франция — Болгария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.68. Победа хозяев всухую оценена букмекерами коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз товарищеского матча Франция — Болгария (08.06.2021)

Первый месяц лета набирает обороты. Европейские чемпионаты благополучно завершились, в еврокубках отгремели финалы. А это значит, что пришла пора браться за чемпионат Европы — 2020. Напомним, что турнир должен был состояться в прошлом году, однако его перенесли на лето 2021-го из-за коронавируса.



Первый тур не за горами, но сперва предстоит провести ряд товарищеских поединков в рамках подготовки к Евро-2020. На вторник, 8 июня, запланировано сразу 11 встреч. Самая поздняя стартует в 22:10 мск. В Сен-Дени на поле стадиона «Стад де Франс» сборная Франции будет принимать Болгарию.

Перед стартом группового этапа чемпионата Европы букмекеры считают французов главными претендентами на победу. Дальше идут англичане, бельгийцы, немцы и испанцы. Первое место в этой серьёзной пятёрке вполне оправданно. Ведь французы — вице-чемпионы Европы и действующие чемпионы мира.



При этом команда Дидье Дешама прошла три стартовых тура квалификации ЧМ-2022 без особых потерь. По глупости потеряла очки с Украиной (1:1), но одержала рядовые победы над Казахстаном (2:0) и Боснией и Герцеговиной (1:0). Вряд ли кто-то в группе сумеет оказать вменяемое сопротивление, а потому выход в финальный раунд почти обеспечен.



Правда, группа на Евро-2020 синих ждёт очень тяжёлая. Здесь сразу два серьёзных конкурента в лице Германии и Португалии, а также довольно крепкая Венгрия, которая тоже может доставить неудобства. Хотя подготовку к турниру французы начали неплохо. Обыграли сборную Уэльса в товарищеском матче со счётом 3:0.



Но, конечно, стоит отметить, что уже на 26-й минуте валлийцы остались в меньшинстве после игры одного из футболистов рукой в собственной штрафной. А французы получили право на пенальти и забили все три мяча уже в большинстве. Впрочем, едва ли итог был бы другим даже в равных составах.



Несомненно, сборная Болгарии в предстоящем поединке со сборной Франции является явным аутсайдером. Коэффициент 24.00 на аутсайдера ничуть не удивляет. Последние результаты команды откровенно слабые, игра невыразительная как в обороне, так и атаке. Не принесли плодов даже изменения на посту главного тренера.

После провала в Лиге наций Георги Дерменджиева сменил Ясен Петров. Под руководством нового тренера болгары провели пять матчей, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. Одно из них, к слову, случилось на днях в товарищеской встрече со сборной России. Россияне выиграли с минимальным счётом — 1:0.



Конечно, вопросы к Станиславу Черчесову и компании есть и в этом случае, ведь победить удалось благодаря голу с пенальти на 84-й минуте. Но важно отметить, что болгары за 90 минут игры сумели нанести только два удара по воротам Антона Шунина и владели мячом 33 процента игрового времени, совершив лишь 292 передачи.



При таких раскладах Ф1 (-2) за коэффициент 1.65 в предстоящем поединке между Францией и Болгарией смотрится логично. Французы хоть и нечасто в последнее время радуют разгромами, но болгары сейчас не тот соперник, который может дать отпор. Ждём чего-то в духе 3:0 или 4:0.

Прогноз и ставка на товарищеский матч Франция — Болгария 8 июня 2021 года

Подготовка к Евро-2020 идёт полным ходом. Францию не просто так считают одним из главных претендентов на победу в турнире, нынешний состав крайне внушительный. Сборная Болгарии почти ничего не показала в прошлой игре с Россией, едва ли у неё получится выстоять и во Франции. В этот раз оппонент гораздо опаснее.



Ставка: победа Франции с форой (-2) за 1.65.