Уэльс — Швейцария. Прогноз на матч: Бэйл и Рэмси покажут, на что способны валлийцы

12 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Уэльс — Швейцария. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех Уэльса оценён экспертами в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 3.05.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Уэльс — Швейцария 12 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Уэльс — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Уэльс — Швейцария (12.06.2021)

Все поклонники футбола ждали этого последние три года. И, наконец, дождались. Многострадальный чемпионат Европы всё же возьмёт старт. Дебютный матч состоится сегодня, 11 июня, а уже завтра в бой вступят оставшиеся две команды из группы А. В столице Азербайджана — Баку — встретятся сборные Уэльса и Швейцарии.



Помимо валлийцев и швейцарцев, в группе А за выход в плей-офф будут сражаться Италия и Турция. Достаточно ровная группа, в которой нет огромного разрыва по уровню исполнительского мастерства. Тем удивительнее, что букмекеры отдают такое серьёзное преимущество Швейцарии в матче с крепким Уэльсом.



Уэльс и Швейцария ранее встречались между собой семь раз. Дважды побеждали валлийцы и пять раз сильнее оказались швейцарцы. При этом в семи поединках ни разу не была зафиксирована ничья. Интересно, что четыре раза матчи завершались со счётом 2:0 (трижды — в пользу Швейцарии, один раз — в пользу Уэльса). Особенно стоит отметить результативность — счёт 2:0 тут является минимальным, остальные игры завершались с минимальным тоталом 3.5. Вроде бы очень мощно.



Другое дело, что последняя очная встреча Уэльса и Швейцарии случилась почти 10 лет назад. Тогда победу со счётом 2:0 одержали валлийцы, однако воды с тех пор утекло очень много. Забавно, что оба мяча в той игре забивали футболисты, которые и на нынешнее Евро приехали в качестве лидеров — Аарон Рэмси и Гарет Бэйл. Вот только сейчас они уже не столь хороши.



Говоря о высокой результативности в очных противостояниях, нельзя не отметить и откровенно неудачную игру Уэльса в атаке в последние месяцы. В пяти последних матчах валлийцы забили всего три мяча, пропустив при этом шесть раз. Даже с учётом товарищеского характера недавней встречи с Албанией итоговые 0:0 можно считать откровенным провалом.

У Швейцарии же, напротив, всё прекрасно. Пять побед в пяти предыдущих матчах с общим счётом 14:6. Даже если вычеркнуть семь безответных мячей в ворота Лихтенштейна, получаются добротные семь забитых мячей в четырёх играх. В хорошей форме подходит к Евро команда Владимира Петковича.

Впрочем, даже с учётом достаточно большого преимущества Швейцарии на бумаге все мы понимаем, как много сюрпризов может нести в себе чемпионат Европы. Вряд ли Уэльс можно назвать мальчиками для битья в достаточно ровной группе А. Свои очки британская команда в любом случае наберёт. В стартовом матче валлийцы и вовсе должны сделать максимум для удачного результата, а значит, швейцарским футболистам будет крайне непросто.

Возьмём 1Х с крепким коэффициентом 1.74. Уэльс сейчас не столь хорош, но на контратаках всё ещё опасен. А вот Швейцария при всей дисциплинированности лучше действует именно вторым номером. А тут ей придётся атаковать. Пожалуй, валлийцам по силам зацепиться.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Уэльс — Швейцария 12 июня 2021 года

При всех проблемах в атаке сборная Уэльса может похвастать качественной игрой в обороне. Швейцарцам нужно будет сильно постараться, чтобы найти ключ к воротам Уэйна Хеннесси. Фактор Гарета Бэйла тоже исключать нельзя — этот парень в абсолютно любом матче может соорудить гол из ничего, а Рэмси и Джеймс постараются помочь. Не такой простой будет игра для швейцарцев, как кажется на первый взгляд.



Ставка: Уэльс не проиграет за 1.74.