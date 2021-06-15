Италия — Швейцария. Прогноз: вы всё ещё не верите в чемпионские амбиции Манчини на Евро?!

16 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Италия — Швейцария. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех Швейцарии оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Италия — Швейцария 16 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Италия — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.29.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Италия — Швейцария (16.06.2021)

Первый тур группового этапа чемпионата Европы подарил большое количество классных матчей и немало неожиданных результатов. Второй тур обещает быть не менее интересным, хотя бы потому, что цена каждой последующей ошибки существенно возросла. В центральной встрече группы А сойдутся сборные Италии и Швейцарии.



Подопечные Роберто Манчини стартовали на Евро крайне убедительно. Победа над Турцией со счётом 3:0 полностью отражает всё то, что происходило на поле. Итальянцы доминировали от начала и до конца, нанеся за 90 минут 24 удара по воротам соперника. Лишь уверенная игра голкипера спасла турков от пяти-шести пропущенных мячей. Сами же они ничего толком не создали.



А вот сборная Швейцарии разочаровала как своих болельщиков, так и обычных фанатов футбола. Да, в матче с Уэльсом команда Владимира Петковича владела игровым преимуществом, однако воплотить его в три очка так и не сумела. Валлийцы быстро приняли правила игры соперника и очень комфортно чувствовали себя на контратаках. Швейцария же не создала большое количество моментов даже имея 62% владения мячом.



Серьёзнейшим козырем для итальянцев на всём групповом этапе является тот факт, что все игры пройдут в Риме. Невероятный бонус для и без того сильнейшего представителя квартета по составу. Швейцария и без того была бы аутсайдером, а уж выездной характер игры закапывает их шансы ещё глубже. Большого количества возможностей у гостей точно не будет.



Итальянцы могут стать первой командой Евро — 2020, которой удастся оформить выход в плей-офф. Сложно представить, что может помешать «скуадра адзурра» сделать это уже завтра — достаточно лишь обыграть Швейцарию. Даже потеря Алессандро Флоренци вряд ли как-то скажется на результате, ведь заменивший его в первом туре Ди Лоренци сыграл более чем качественно.



Особенно стоит отметить феноменальную игру сборной Италии в обороне. Вдумайтесь только, в девяти последних матчах им удаётся сохранить ворота на замке, а последний пропущенный мяч датирован октябрём прошлого года. За 20 последних встреч подопечные Роберто Манчини отправили в ворота соперников 61 мяч, пропустив лишь пять раз. Сумасшедшие цифры!



При всей необходимости побеждать для сборной Швейцарии, вряд ли подопечным Петковича удастся даже забить в ворота Джиджи Доннаруммы. Итальянцы прекрасно действуют как на собственной половине поля, так и на чужой. Обыграть Швейцарию и сделать из последнего тура группового этапа формальность — такая задача стоит перед итальянскими футболистами. Будем откровенны, невыполнимой она не является.

На победу итальянцев дают нестыдный коэффициент 1.58. А вот на отсутствии гола в исполнении Швейцарии дают почти двойку. Любители рисковать могут объединить два пари в одно, заиграв П1 всухую. Ждём спокойного успеха хозяев на классе, что-то в духе 1:0 или 2:0.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Италия — Швейцария 16 июня 2021 года

Солидный состав, невероятные результаты и своё поле — исходные данные говорят о победе сборной Италии. Лёгкой, возможно, она не будет, но уверенной — вполне. Как минимум из-за прекрасной игры в обороне. «Скуадра адзурра» явно не желает откладывать выход из группы в долгий ящик, ничья между Уэльсом и Швейцарией подвернулась как нельзя кстати. Закончить всё можно уже завтра и почему бы этого не сделать при родных трибунах?



Ставка 1: победа Италии за 1.58



Ставка 2: Швейцария не забьёт за 1.93.