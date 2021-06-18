Аргентина — Уругвай. Прогноз: новая встреча Лионеля Месси и Суареса разочарует фанатов

19 июня состоится матч групповой стадии Кубка Америки Аргентина — Уругвай. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех Уругвая оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Америки Аргентина — Уругвай 19 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Аргентина — Уругвай получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

Анализ и прогноз матча Кубка Америки Аргентина — Уругвай (19.06.2021)

Пока по всей Европе идут матчи континентального первенства, в Южной Америке тоже не отстают. Здесь стартовал 47-й розыгрыш Копа Америка, который привычно дарит фанатам огромное количество страсти, эмоций и, конечно же, великолепного футбола.

Сборная Аргентины, будучи одним из главных фаворитов турнира, во втором туре встретится с Уругваем. Стартовый матч аргентинцы завершили вничью. Шедевральный гол Лионеля Месси со штрафного вывел «альбиселесте» вперёд, однако всё закончилось в середине второго тайма, когда счёт сравнял Эдуардо Варгас.



Итоговыми 1:1 вряд ли могут быть довольны аргентинцы, доминировавшие на протяжении почти всей встречи. Исправлять ситуацию нужно уже завтра, и сделать это будет нелегко. Сборная Уругвая показывает привычно сильный футбол и обладает классным составом, сочетающим в себе молодость и опыт.



Для уругвайцев битва с Аргентиной станет стартовой на турнире, а значит, и заряжены на неё они будут очень и очень серьёзно. На протяжении шести последних лет аргентинцы и уругвайцы играли друг с другом четырежды — две победы одержали «альбиселесте», ещё два раза команды разошлись миром.

Последняя победа Уругвая случилась в далёком 2013 году, когда за Аргентину забивал ещё Макси Родригес. Не самые приятные расклады для подопечных Оскара Табареса. Если же брать 10 последних игр между командами, то в них Уругвай и вовсе победил лишь однажды (та самая игра в 2013-м).



Не могут похвастать подопечные Оскара Табареса и большим количеством забитых мячей. Уругвайцы в целом забивают крайне мало (отталкиваются от обороны и дисциплины), а в противостоянии с Аргентиной и того меньше — в среднем 0,7 гола за 90 минут при шести играх с нулём забитых мячей.

Стоит особенно отметить результаты Уругвая на Кубке Америки. Небесно-голубые являются рекордсменами по количеству завоёванных трофеев (15), однако в последние годы их дела не ладятся. Начиная с 2011 года уругвайские футболисты лишь однажды забрались дальше четвертьфинала.



У обеих сторон большое количество проблем с атакой, именно они наверняка выйдут на первый план. Очевидно, что мы не увидим большого количества забитых мячей, а значит, стоит определиться, какой именно тотал меньше следует брать. Предлагаем сделать ставку на сухой матч в исполнении Эми Мартинеса и всей Аргентины.



Коэффициент на отсутствие гола в исполнении Уругвая заметно превышает двойку. Это гораздо интереснее, чем классический тотал меньше 2.5 мяча за 1.54. Любители рисковать могут рассмотреть П1 всухую за шикарный коэффициент 2.91. Что-то в духе 1:0 или 2:0 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч Копа Америка Аргентина — Уругвай 19 июня 2021 года

Неспособность забивать большое количество голов преследует Уругвай уже давно. Даже те два человека, которые отправляли мячи в ворота соперников более-менее регулярно, банально постарели. Ни Луис Суарес, ни Эдинсон Кавани уже не способны решать в одиночку исход каждого второго матча, а значит, команде будет значительно сложнее набирать очки. Аргентина готова к вязкому матчу и знает, как с этим справиться.



Ставка 1: Уругвай не забьёт за 2.23.



Ставка 2: Аргентина выиграет и не пропустит за 2.91.