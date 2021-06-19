Португалия — Германия, Испания — Польша и другие матчи. Что смотреть 19 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 19 июня.
На что ставить в футболе 19 июня
Главный матч дня — встреча Португалии и Германии. Первые дожали венгров на старте турнира, другие проиграли Франции. Уже сегодня команда Лёва может потерять шансы, немцам нужно побеждать. Ну а в другой игре группы встретятся Венгрия и Франция. Мадьяры снова будут биться, но вряд ли устоят.
Кроме того, сегодня сыграют Испания и Польша. Испанцы владели в матче против Швеции 85% времени, но забить так и не смогли, в итоге ничья. Поляки же обидно проиграли Словакии после удаления Крыховяка. Если уступят Испании — поедут домой после третьей игры. Или всё же Роберт Левандовски спасёт свою команду? Посмотрим, чем завершится игра.
На что ставить в хоккее 19 июня
Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. В ночь на субботу четвёртый матч в серии «Тампы» и «Айлендерс», пока Андрей Василевский с партнёрами ведут 2-1.
На что ещё ставить 19 июня
На теннисном турнире в Галле Андрей Рублёв сыграет с представителем Грузии Николозом Басилашвили.
Мужская сборная России по баскетболу готовится к олимпийскому отбору, команда Сергея Базаревича сыграет против Турции. А в плей-офф НБА утром воскресенья нас ждёт решающая, седьмая игра в серии «Бруклина» и «Милуоки».
В волейбольной Лиге наций женская сборная России встретится со сборной США.
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