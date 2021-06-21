Россия — Дания, Украина — Австрия и другие матчи 21 июня: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: пять месяцев позади, июнь стремительно набирает обороты. Чемпионат Европы по футболу добрался до третьего тура групповой стадии, а там и до Олимпиады в Токио недалеко. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 21 июня.

На что ставить в футболе 21 июня

Чемпионат Европы набирает обороты, групповой этап вышел на финишную прямую. Приступили к третьему туру, исправлять ошибки теперь некогда. На понедельник запланировано четыре матча. Они разбиты на пары: одна группа начнёт в 19:00 мск, другая — три часа спустя.

Пойдём по порядку. В группе С интриги не так много. Сборная Нидерландов вышла в плей-офф досрочно, а Северная Македония потерпела два поражения и при любом раскладе финиширует на четвёртой строчке. Они сойдутся в Амстердаме, хотя формально голландцы считаются гостями.



А вот сборные Украины и Австрии разыграют в Бухаресте второе и третье места. Они набрали по три очка. То есть при мирном исходе обе команды, скорее всего, выйдут из группы. Украинцы — со второй позиции, австрийцы — с третьей. Неудивительно, что коэффициент на ничью заметно просел.



В группе С ситуация запутаннее. Сборная Бельгии добыла две победы и вышла в плей-офф. Больше ничего не понятно. Финляндия набрала три очка и сохраняет шансы на продолжение борьбы. Смогут ли Суоми выдать ещё одну сенсацию? Эта игра состоится в Санкт-Петербурге.



Ну и самое главное. Сборная России с тремя очками занимает второе место в квартете. Для прохода в 1/8 финала достаточно не проиграть в Копенгагене Дании. А скандинавы будут крайне мотивированы. Им нужно побеждать, в любом другом случае с четвёртого места не уйти.

Продолжается Кубок Америки, здесь добрались до третьего тура групповой стадии. Уже 22 июня сойдутся сборные Уругвая и Чили, начало — в 0:00. Три часа спустя выяснять отношения начнут Аргентина и Парагвай. Как видно, вывески вполне бодрые.



Есть кое-что и для любителей клубного футбола. Правда, выбор совсем уж экзотический. Играют в чемпионатах Китая, Ирландии, Латвии и Эстонии.

На что ставить в хоккее 21 июня

Плей-офф НХЛ! Пятый матч полуфинала Кубка Стэнли. Впрочем, придётся рано просыпаться. Хотя оно того стоит. «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Нью-Йорк Айлендерс» (3:00 мск). В серии равенство — 2-2, наступает самое интересное.



Россиян тут достаточно. Цвета действующего чемпиона НХЛ защищают Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. А у гостей отечественный тандем вратарей — опытный Семён Варламов и талантливейший Илья Сорокин.

На что ещё ставить 21 июня

Теннис! Сразу четыре турнира набирают обороты. В Мальорке россиянин Карен Хачанов сыграет с Люкой Пуем из Франции. В Истбурне у мужчин пока обойдётся без наших, зато есть, например, Егор Герасимов из Беларуси.

Женщины соревнуются в Бад-Хомбурге. Анна Блинкова сойдётся с датчанкой Кларой Тоусон, а Екатерина Яшина — с опытной немкой Анжеликой Кербер.



Самое широкое представительство у россиян на женском турнире в Истбурне. В понедельник Вероника Кудерметова сыграет с Элисон Риске (США), Анастасия Павлюченкова — с Еленой Остапенко (Латвия), а Светлана Кузнецова — с Анетт Контавейт из Эстонии.



На женском Евробаскете пришло время матчей 1/8 финала. Сборная России заняла второе место в группе и сыграет со Словенией (22:00 мск). Победители групп напрямую пробились в четвертьфинал. Также можно поставить на мужской чемпионат Франции, а вот в плей-офф НБА пауза.



Ну и волейбольная Лига наций. На понедельник запланировано аж восемь матчей у мужчин. Сборная России сыграет с Германией (22:00). Бразилия — Италия и Словения — США — тоже неплохо.