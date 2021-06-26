Уэльс — Дания, Италия — Австрия и другие матчи. Что смотреть 26 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 26 июня.
На что ставить в футболе 26 июня
Сегодня стартуют матчи 1/8 финала Евро-2020. Сначала сыграют Уэльс и Дания, а затем — Италия и Австрия. Датчане пока победили только нашу сборную, смогут ли они развить успех или Бэйл, Рэмси и компания пройдут в четвертьфинал? Ну а Италия влюбила в себя всех на групповом этапе. Посмотрим, не превратится ли карета в тыкву в плей-офф.
На что ставить в хоккее 26 июня
Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. Но сегодня нет матчей и в НХЛ, идёт подготовка к финалу Кубка Стэнли.
На что ещё ставить 26 июня
На турнире на Мальорке Даниил Медведев вышел в финал, посмотрим, удастся ли россиянину взять титул перед Уимблдоном.
В полуфинале плей-офф НБА второй четвёртый матч в противостоянии «Клипперс» и «Финикса», пока что Крис Пол и компания ведут 2-1. Женская сборная России по баскетболу сыграет с Испанией в турнире за 5-8-е места на чемпионате Европы.
В мужской волейбольной Лиге наций полуфиналы: Бразилия — Франция и Польша — Словения. А вот сборная России до этой стадии не добралась, команда Туомаса Саммелвуо осталась пятой, уступив Франции по соотношению сетов.
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