Бельгия — Португалия, Нидерланды — Чехия и другие матчи 27 июня: что смотреть сегодня

2021 год вплотную подобрался к экватору: пять месяцев позади, июнь вышел на финишную прямую. Чемпионат Европы по футболу добрался до первого раунда плей-офф, а там и до Олимпиады в Токио недалеко. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 27 июня.

На что ставить в футболе 27 июня

На чемпионате Европы грядёт самое интересное. Первая стадия плей-офф стартовала вчера, в воскресенье состоятся ещё два матча ⅛ финала. По традиции они начинаются в 19:00 и 22:00 мск, так что можно провести весь вечер за классным футболом.

В качестве разминки — Нидерланды против Чехии. Голландцы добыли три победы на групповом этапе и заняли первое место в квартете. Чехи разжились четырьмя баллами, но и этого с лихвой хватило для попадания в плей-офф. Оранжевые считаются явным фаворитом, хотя не всё так очевидно.



Три часа спустя придёт время главного блюда. Бельгия против Португалии! Ромелу Лукаку или Криштиану Роналду, Кевин Де Брёйне или Бруну Фернандеш? Бельгийцы оформили три победы и стали первыми в группе, португальцы обыграли только Венгрию и вышли в плей-офф с третьей строчки. Неужели действующий чемпион Европы сложит полномочия так быстро?



Есть кое-что и для любителей клубного футбола. Представители РПЛ продолжают подготовку к новому сезону. На сборах ЦСКА сыграет с австрийским «Капфенбергом», «Ростов» померяется силами с загребским «Динамо» из Хорватии, а «Краснодар» — с «Олимпиакосом» из Греции.

Любителям экзотики тоже будет где разгуляться. Играют в чемпионатах Бразилии, Китая, Беларуси, Норвегии, Австралии, Литвы, Грузии, Узбекистана, Казахстана и Японии. Также можно поставить на MLS и третий российский дивизион.

На что ставить в хоккее 27 июня

Плей-офф НХЛ взял паузу. Финал Кубка Стэнли начнётся только в ночь на 29 июня по московскому времени. «Тампа-Бэй Лайтнинг» сразится с «Монреаль Канадиенс». А это значит, что трофей снова выиграет как минимум один россиянин.

Цвета действующего чемпиона НХЛ защищают Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. У канадцев есть молодой Александр Романов, хотя он выходил на лёд в плей-офф считанное количество раз. Отдохнём денёк.

На что ещё ставить 27 июня

Раздолье для любителей гонок. В Формуле-1 добрались до Гран-при Штирии (16:00 мск). Часом раньше в MotoGP стартует Гран-при Нидерландов. Ну и WRC 2021: продолжается ралли Кении, на воскресенье запланированы пять спецучастков.



В НБА весело. Продолжается финал Восточной конференции между «Атлантой Хоукс» и «Милуоки Бакс». В Висконсине соперники обменялись победами. Третий раунд противостояния Янниса Адетокунбо и Трэя Янга стартует в 3:30 мск.



Кроме того, завершается женский Евробаскет. В воскресенье состоятся финал и матч за третье место. Сборная России сыграет за пятую строчку, хотя это уже не имеет ключевого значения. Главную победу россиянки добыли вчера, одолев мощную Испанию. Попадание в топ-6 гарантировало участие в квалификации на чемпионат мира.