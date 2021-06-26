Нидерланды — Чехия. Прогноз: никаких сенсаций. Мемфис Депай и Вейналдум идут дальше

27 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Нидерланды — Чехия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами голландцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех сборной Чехии оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Нидерланды — Чехия 27 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 1/8 финала чемпионата Европы Нидерланды — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьёт Голландия, сыграет коэффициент 1.13. Гол Чехии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Нидерланды — Чехия (27.06.2021)

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года, ждать пришлось долго, хотя это того стоило. Групповой этап благополучно отгремел, восемь участников из 24 отправились домой. А это значит, что пришла пора приниматься за стадию 1/8 финала турнира.

В воскресенье, 27 июня, сразу четыре сборные продолжат розыгрыш путёвок в четвертьфинал. Так, в Венгрии на стадионе «Пушкаш Арена» будут выяснять отношения команды Нидерландов и Чехии, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. На трибуны смогут попасть около 55 тысяч болельщиков, так что праздник обеспечен.



Зрителям действительно повезло, поскольку на поле встретятся две яркие команды группового этапа. Голландцы, к примеру, попали в группу С вместе со сборными Украины, Австрии и Северной Македонии. За три тура набрали все девять очков и финишировали на первом месте, оторвавшись от австрийцев на три пункта.



Началось всё с победы над украинцами со счётом 3:2. Три очка подопечные Франка де Бура набрали вполне по делу, имели и территориальное, и игровое преимущество, но смотрелись украинцы очень даже достойно. Тогда команды выдали ярчайший второй тайм, на двоих забив пять мячей. Победный гол на свой счёт записал Дензел Думфрис.



А после этого одержали две победы всухую над австрийцами (2:0) и македонцами (3:0). И если австрийцы дали бой, то у македонцев шансов не было. Хотя последние тоже рук не опускали, даже нанесли 13 ударов по воротам Мартена Стекеленбурга. А потому и у чехов наверняка будет возможность проявить себя.

Тем более что сборная Чехии на чемпионате Европы успела завоевать сердца нейтральных болельщиков. В группе D, где также были крепкие сборные Англии, Хорватии и Шотландии, смотрелись очень бодро и заняли третье место, набрав четыре очка. У хорватов, к слову, оказалось столько же.



В первом туре убрали с пути шотландцев (2:0), а во втором сдержали хорватов (1:1). Все три мяча записал на свой счёт нападающий немецкого «Байера» Патрик Шик. И только в последнем туре уступили с минимальным счётом англичанам, хотя у соперника не было внушительного преимущества. Логичнее смотрелась бы нулевая ничья.

А потому проблемы чехи наверняка сумеют обеспечить. Любопытно, что во время квалификации на чемпионат Европы 2016 года в двух матчах с Нидерландами они одержали две победы и забили пять мячей. Вполне себе достижение против такого серьёзного соперника. И всё же сейчас голландцы выглядят внушительно. А очень приятная турнирная сетка способствует выходу в поздние стадии.



Мы бы проверили комбинированную ставку «П1 и тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 2.05. Альтернатива — обе забьют за 1.79. Веселье болельщикам на трибунах наверняка будет обеспечено, поскольку тактика голландцев, в отличие от английской, менее осторожная. Чехия без моментов тоже едва ли останется, прессинговать она умеет и любит. Ждём чего-то вроде 2:1 или даже 3:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Европы Нидерланды — Чехия 27 июня 2021 года

Сборная Чехии успела удивить на групповом этапе чемпионата Европы. В группе с крепкими англичанами, шотландцами и хорватами смотрелась достойно. Однако сотворить сенсацию с Нидерландами, на наш взгляд, у чехов не получится. Голландцы вышли в 1/8 финала турнира без потерь и готовы двигаться дальше.



Ставка: победа Нидерландов и тотал больше 1.5 мяча за 2.05.