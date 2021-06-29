Англия — Германия, Швеция — Украина и другие матчи. Что смотреть 29 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 29 июня.
На что ставить в футболе 29 июня
1/8 финала Евро-2020 сегодня завершится двумя матчами. В первом из них классическое противостояние: Англия против Германии. Англичане выиграли группу и не пропустили ни одного мяча, но игрой своей не убедили. А немцы и вовсе едва не вылетели с чемпионата на групповом этапе. Сегодня кто-то пойдёт дальше, а кому-то придётся отправиться домой явно раньше того срока, на который все рассчитывали.
Во втором матче сыграют Швеция и Украина. У команд одинаковые цвета и примерно одинаковые шансы победить. Посмотрим, кто пройдёт дальше.
На что ставить в хоккее 29 июня
Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. Но сегодня день паузы в финале Кубка Стэнли, поэтому любители хоккея могут отдохнуть или переключиться на другой спорт.
На что ещё ставить 29 июня
На Уимблдоне сегодня стартует Даниил Медведев. Наша первая ракетка сыграет с Яном-Леннардом Штруффом. Кроме того, Аслан Карацев сразится с Жереми Шарди. В женской сетке Анна Блинкова сыграет с Тимеей Бабош, Анастасия Павлюченкова – с Аной Богдан, Елена Веснина – с Мартиной Тревизан, Дарья Касаткина – с Патрицией Марией Тиг, а Виталия Дьяченко – с Эммой Радукану. Правда, может вмешаться погода, прогноз на сегодня обещает дожди.
В полуфинале плей-офф НБА четвёртый матч в серии «Атланты» и «Милуоки», пока что «Бакс» ведут 2-1 и постараются развить успех.
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