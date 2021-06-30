Дальше — без чемпионов мира и Европы. Англия — фаворит Евро-2020

На Евро-2020 позади стадия 1/8 финала. И после неё за бортом остались сразу несколько команд, которых видели в числе претендентов на победу. Да что там, турнир лишился главного фаворита. Сборная Франции сенсационно уступила Швейцарии, хотя за 10 минут до конца матча вела со счётом 3:1. Кроме того, сложили с себя чемпионские полномочия португальцы, а в довершение ко всему завершилась эпоха Йоахима Лёва в сборной Германии. Кто теперь фаворит? Давайте посмотрим на букмекерские коэффициенты.

Кто и когда сыграет в 1/4 финала Евро-2020

Сейчас турнир взял два дня паузы, после чего возобновится четвертьфиналами. Их расписание выглядит следующим образом:



2 июля, 19:00 мск: Швейцария — Испания («Газпром Арена», Санкт-Петербург);

2 июля, 22:00 мск: Бельгия — Италия («Альянц-Арена», Мюнхен);

3 июля, 19:00 мск: Чехия — Дания («Олимпийский», Баку);

3 июля, 22:00 мск: Украина — Англия («Олимпико», Рим).

Кто фаворит Евро-2020 перед четвертьфиналом

Букмекеры в своих раскладах выделяют сборную Англии. Команда Гарета Саутгейта в 1/8 финала разобралась с Германией, забив два мяча в концовке встречи. За четыре игры англичане забили четыре мяча, а не пропустили ещё ни разу. Нельзя сказать, что английская оборона — образец, но ноль говорит сам за себя. Гарета Саутгейта критиковали за не самый зрелищный футбол, но если он добьётся результата, все вопросы отпадут сами собой. Поставить на Англию можно с коэффициентом 3.20.



Немаловажно и то, что англичанам в 1/4 финала играть со сборной Украины. Да, команда Андрея Шевченко смогла дожать Швецию, но Англия — соперник совсем другого калибра. И пока шансы украинцев смотрятся невысокими. С этим согласны и букмекеры, поставить на победу Украины на Евро-2020 можно за 35.00, среди всех оставшихся команд это самый высокий коэффициент. Но этот турнир уже подарил нам пару сенсаций, почему бы не случиться ещё одной?



За 4.20 можно сделать ставку на сборную Испании. Команда Луиса Энрике провела фееричный матч с Хорватией, сначала упустив победу в основное время, а потом уверенно дожав соперника в дополнительные 30 минут. Два матча подряд испанцы забивают по пять мячей. Возвращение Бускетса придало «Красной фурии» стройности, но сомнения в победе остаются. В четвертьфинале на первый взгляд повезло, но Швейцария выбила Францию. Хватит ли у команды Владимира Петковича сил на второй подвиг? В характере этой команды сомнений нет. Шансы Швейцарии выиграть турнир оценивают коэффициентом 27.00.



Дальше в букмекерских раскладах идут Италия и Бельгия. Да, именно в таком порядке. Коэффициент на триумф итальянцев 5.20, а на бельгийцев — 8.00. С одной стороны, Италия, влюбившая в себя всех на групповом этапе, откровенно мучилась в игре с Австрией. С другой — Бельгия показала себя не лучше в игре с Португалией, смотреть эту игру было откровенно скучно. К тому же, похоже, бельгийцы лишились как минимум на четвертьфинал двух своих главных креативщиков — Кевина Де Брёйне и Эдена Азара. Эта потеря может стать невосполнимой для Роберто Мартинеса. Так что объективно: резоны поставить Италию выше есть.



Наконец, последняя пара, Дания — Чехия. Здесь фаворит — датчане, на них можно поставить за 11.00, а на чехов коэффициент 27.00. Дания разгромила Уэльс, блестяще перестроившись после стартовых 15 минут встречи. Команда у скандинавов действительно хороша. А потеря Кристиана Эриксена только сплотила коллектив. Чехи же смогли взять своё, использовав удаление в составе сборной Нидерландов. У этой сборной хорошая оборона и великолепный Патрик Шик на острие атаки. Но есть большие сомнения, что Чехия сможет пробиться в полуфинал.

Догонит ли кто-нибудь Роналду?

Криштиану Роналду не забил в ворота Бельгии и завершил турнир на отметке в 5 забитых мячей. Но, несмотря на это, букмекеры считают, что португальца никто не догонит. Сделать ставку на то, что Криштиану останется лучшим снайпером, можно с коэффициентом 2.30.



Следом за Роналду идёт Патрик Шик, у него 4 гола, а коэффициент на его победу 5.50. На Ромелу Лукаку можно сделать ставку за 6.00, а на Рахима Стерлинга — за 7.00, оба забили на Евро-2020 по 3 гола. Дальше коэффициенты начинаются от 20.00. Это объяснимо, ведь среди всех остальных есть только один игрок, у которого больше трёх голов. Это швейцарец Харис Сеферович, у которого 3 мяча. Но в его голевую феерию эксперты не верят, поставить на его победу можно с коэффициентом 50.00.



Развязка Евро-2020 всё ближе! Продолжаем следить за турниром и ждём интереснейших матчей. Удачных ставок!