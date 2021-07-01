Алкарас Гарфия — Медведев, Германия — Россия и другие матчи. Что смотреть 1 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 1 июля.
На что ставить в футболе 1 июля
Евро-2020 готовится к четвертьфиналам: сегодня матчей нет. Так что вариантов не так много. Можно ставить на товарищеские матчи клубов, готовящихся к сезону, а также на азиатскую Лигу чемпионов. Кроме того, играют команды в чемпионатах Норвегии и Эстонии.
На что ставить в хоккее 1 июля
В финале Кубка Стэнли сегодня выходной день, так что ставить на хоккей сегодня не получится. Но уже завтра «Тампа» и «Монреаль» продолжат своё противостояние.
На что ещё ставить 1 июля
На Уимблдоне сыграет свой матч второго круга Даниил Медведев. Соперник — юный испанец Карлос Алкарас Гарфия. В женской сетке Дарья Касаткина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии, Анастасия Павлюченкова сразится с Кристиной Плишковой, Елена Веснина — с Кори Гауфф, а Анне Блинковой предстоит матч с Эшли Барти.
Мужская сборная России по баскетболу в олимпийской квалификации вчера проиграла Мексике. Сегодня ключевой матч — с Германией. Россию устроит победа минимум в восемь очков, только тогда команда Сергея Базаревича выйдет из группы.
В НБА пятый матч в серии «Атланты» и «Милуоки». Пока там ничья 2-2, посмотрим, кто окажется в шаге от выхода в финал.
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