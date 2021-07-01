Бельгия — Италия. Прогноз: Роберто Манчини и Иммобиле станут кошмаром для Куртуа

2 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 Бельгия — Италия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех сборной Бельгии оценён экспертами в 3.50. А ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Бельгия — Италия 2 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 1/4 финала чемпионата Европы Бельгия — Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьёт Бельгия, сыграет коэффициент 1.50. Гол Италии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Бельгия — Италия (02.07.2021)

Первый месяц лета пролетел незаметно. А вместе с ним завершилась и стадия 1/8 финала чемпионата Европы – 2020. В турнире осталось только восемь сильнейших команд, впереди четвертьфиналы. Две первые путёвки в полуфинал разыграют в четверг, 2 июля, ещё две сборные определятся в пятницу. Вся жара только начинается.

В Мюнхене на поле стадионе «Альянц Арена» будут выяснять отношения сборные Бельгии и Италии. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Пожалуй, самая громкая вывеска всей стадии. Хотя бы потому, что соперники сумели одержать по четыре победы за четыре матча в финальном раунде турнира.



Бельгийцы оставили неоднозначное впечатление. Групповой этап завершили на первом месте, набрав все девять возможных очков. Там вполсилы разобрались со сборными России (3:0) и Финляндии (2:0), только во втором туре с Данией (2:1) пришлось добавить. До перерыва ничего не получалось, выход Де Брёйне всё изменил.



А на стадии 1/8 финала подопечные Роберто Мартинеса выбили действующих чемпионов — португальцев. При этом стоит отметить, что смотрелась Португалия даже интереснее. Гораздо острее действовала в атаке, о чём свидетельствуют 23 удара, четыре из которых пришлись в створ. А мячом владела почти 60% игрового времени.



Однако единственный гол забил Торган Азар. Причём ударом из-за пределов штрафной площади. Примечательно, что этот удар стал для бельгийцев единственным, который попал в створ, а всего они совершили шесть попыток. Прибавлять есть куда, хотя, возможно, главный тренер снова выберет более аккуратную манеру игры.

Дело в том, что в составе Бельгии из-за травм случились серьёзные потери. Тимоти Кастань получил повреждение головы ещё в первом туре с Россией, а после игры с португальцами в лазарет попали Кевин Де Брёйне и Эден Азар. Ключевые футболисты рискуют пропустить не только четвертьфинал, но и остаток турнира.



А вот у Роберто Манчини, в отличие от его визави, головная боль совершенно иного характера. Итальянскому специалисту предстоит решить, стоит ли снова выпускать в старте Маттео Пессину и Федерико Кьезу, которые в двух последних матчах забили три мяча. Нельзя не отметить также возвращение в строй Марко Верратти.



Остальные лидеры тоже в порядке, да и с формой проблем нет. В группе А сборная Италии никому не оставила шансов, набрав девять максимально возможных очков за три игры. Забила за это время целых семь раз, а Джанлуиджи Доннарумма ничего не пропустил. Единственный мяч голкиперу пришлось достать из сетки ворот в 1/8 финала.

Итальянцы играли со сборной Австрии и одержали победу со счётом 2:1. Что любопытно — основное время завершилось нулями на табло, а все три гола были забиты уже в дополнительных таймах. В первом экстра-тайме дважды отличились итальянцы, а во втором гол престижа забили австрийцы.



Отдать предпочтение кому-то из двух тяжеловесов от мира национальных сборных довольно трудно. На наш взгляд, стоит присмотреться к ставке «П2 по ударам в створ» за коэффициент 1.72. Логика простая. На нынешнем чемпионате Европы бельгийцы не стремятся владеть мячом, а без Де Брёйне и Азара вполне могут сыграть вторым номером.



Итальянцы же в среднем за игру наносят сумасшедшие 21,75 удара по воротам соперников. В то время как у предстоящего оппонента всего 9,5 по этому же показателю. Вероятно, Роберто Мартинес повторит модель ведения матча с португальцами, что нам только на руку. Исход может получиться любым, всё же итальянцы в предыдущем раунде плей-офф не впечатлили. Но работы у Тибо Куртуа должно оказаться достаточно.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Бельгия — Италия 2 июля 2021 года

Выбрать фаворита из двух тяжеловесов довольно трудно. На наш взгляд, стоит подумать над победой Италии по ударам в створ. Бельгийская команда, скорее всего, осталась без Де Брёйне и Азара как минимум на четвертьфинал. Возможно, подопечные Роберто Мартинеса сыграют так же аккуратно, как и с Португалией.



Ставка: Италия нанесёт больше ударов в створ ворот за 1.72.