Чехия — Дания. Прогноз: а вот и готовое оправдание для Станислава Черчесова и РФС!

3 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 Чехия — Дания. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение датчанам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех сборной Чехии оценён экспертами в 4.10. А ставки на ничью принимаются за 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Чехия — Дания 3 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 1/4 финала чемпионата Европы Чехия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьёт Чехия, сыграет коэффициент 1.61. Гол Дании доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 2.09.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Чехия — Дания (03.07.2021)

Первый месяц лета пролетел незаметно. А вместе с ним завершилась и стадия 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. В турнире осталось только восемь сильнейших команд, впереди их ждёт четвертьфинал. Две первые путёвки в полуфинал разыграют в четверг, ещё две сборные определятся в пятницу, 3 июля. Вся жара только начинается.



В пятницу в Азербайджане на поле стадиона «Олимпийский» в Баку будут выяснять отношения сборные Чехии и Дании. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Оказаться в 1/4 финала такого серьёзного турнира — большое достижение для обеих сторон. Самоотверженной игрой они завоевали сердца болельщиков и вполне заслуженно дошли до этого этапа.



Вдвойне любопытно, что по итогам групповой стадии всё было не так гладко. Чешская национальная сборная, например, в группе с крепкими Шотландией (2:0), Хорватией (1:1) и Англией (0:1) набрала только четыре из девяти возможных очков, что позволило финишировать лишь на третьем месте. Но билась крайне достойно.



Одним из лидеров стал Патрик Шик. На данный момент у нападающего немецкого «Байера» в активе четыре забитых мяча. По этому показателю он уступает только Криштиану Роналду в гонке бомбардиров. Но штука в том, что великий португалец уже сошёл с дистанции и точно не пополнит лицевой счёт до окончания Евро, а потому можно вполне попробовать догнать его.



Предыдущий гол Шик оформил в историческом матче 1/8 финала со сборной Нидерландов. Чехи выиграли со счётом 2:0 и прошли в следующий раунд. Несомненно, стоит отметить удаление в составе голландцев в начале второго тайма. Но и до перерыва чехи играли бесстрашно, а по итогу даже превзошли оппонента по ударам в створ. Оранжевые же не создали ровным счётом ничего.



У сборной Дании во время группового этапа ситуация была гораздо страшнее. После второго тура они имели в активе два поражения и потеряли одного из ключевых исполнителей — Кристиана Эриксена. И если матч с Финляндией (0:1) хочется поскорее забыть из-за жуткого невезения, то в следующем — с Бельгией (1:2) — всё шло гораздо веселее. По игре заслуживали как минимум ничью, в первом тайме полностью превосходили маститого оппонента.



Всё решил последний матч со сборной России (4:1). Отечественные болельщики ещё долго не забудут «привоз» Романа Зобнина, но дело даже не в этом. Датчане и здесь владели инициативой, смотрелись существенно острее в атаке. Особенно во второй половине встречи. Единственное, на что хватило россиян, — гол с пенальти на 70-й минуте. Зато потенциальный выход скандинавов в полуфинал непременно станет аргументом для Станислава Черчесова и руководителей РФС при оправдании провала сборной России.

Впрочем, это совсем другая история. Благодаря разнице забитых и пропущенных подопечные Каспера Юльманна заняли вторую строчку в группе В и оказались в плей-офф, где разорвали сборную Уэльса (4:0). В первом тайме валлийцы старались навязать свой футбол, но датчане при минимуме моментов забили гол и ушли с преимуществом на перерыв, сэкономив силы.



А уже во втором тайме на голкипера Уэльса обрушился град атак, три из которых завершились взятием ворот. Примерно такой же ход событий случился и в матче с Россией, футболисты Дании активизировались лишь после перерыва. Вполне возможно, что и в этот раз нас ждёт похожий сценарий. Вторая половина рискует получиться интереснее.



На наш взгляд, заманчиво выглядит ставка «второй тайм результативнее первого» за коэффициент 2.17. Едва ли соперники с первых минут понесутся в атаку. Ещё один любопытный вариант — «победа датчан с форой (-11) по проценту владения мячом» за 1.83. Сборной Чехии комфортно играть вторым номером, в среднем за игру она держит мяч около 46% игрового времени. Акцент делается на прессинг и быстрые атаки.



Надо сказать, что даже со сборной Нидерландов, которая почти целый тайм провела в меньшинстве, чехи реже контролировали мяч. Хотя имели при этом больше моментов. Дания же неспроста считается фаворитом в предстоящем поединке. Мы думаем, что территориальное преимущество останется за ней при любом исходе.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Европы Чехия — Дания 3 июля 2021 года

Чехия и Дания дошли до четвертьфинала чемпионата Европы, что уже само по себе достижение. Однако дальше пройдёт только одна команда. Чехи научили, что сенсации встречаются повсеместно, поэтому говорить за исход не станем. Только игра датчан более яркая, да и подбор исполнителей у скандинавов ровнее. На наш взгляд, у них и будет преимущество. Как минимум территориальное.



Ставка 1: победа Дании по проценту владения мячом с форой (-11) за 1.83.



Ставка 2: второй тайм результативнее первого за 2.17.