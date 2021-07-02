«Монреаль» — «Тампа». Прогноз на 3-й матч: Василевский покажет, кто лучший вратарь НХЛ

3 июля состоится третий матч финала плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 03:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 2.27, а успех «Монреаля» оценён экспертами в 3.04.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч НХЛ «Монреаль» — «Тампа» 3 июля 2021 года

Букмекеры считают, что 3-й матч финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Поставить на гол на первой минуте можно за 13.50.

«Монреаль» — «Тампа»: прогноз и анализ 3-го матча финала Кубка Стэнли (03.07.2021)

Первый месяц лета пролетел. Континентальная хоккейная лига отгремела уже давно, приятно удивил омский «Авангард», победивший в итоге в Кубке Гагарина. Чемпионат мира тоже закончился. Однако для любителей хоккея не время скучать. Ведь в НХЛ сейчас самое вкусное — в самом разгаре финал Кубка Стэнли.



«Монреаль», конечно, является самым титулованным клубом в истории турнира, но по факту он не добирался до финала почти 30 лет. А сейчас видно, что ему слишком тяжело против действующего обладателя Кубка Стэнли — «Тампы». Соперники успели провести два поединка, счёт пока 2-0 в пользу американского коллектива.



Теперь серии предстоит перекочевать в Канаду, а потому, возможно, «Хабс» станет полегче. Третья встреча противостояния «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» запланирована на субботу, 3 июля. Ровно в 03:00 мск на льду площадки «Белл-Центр» состоится первое вбрасывание. Ради такого и сном пожертвовать не грех. Ведь впереди межсезонье, отоспаться успеем.



«Молнии» с лихвой выполнили задачу на стартовые домашние игры. В первой разгромили «Монреаль» со счётом 5:1. Счёт не совсем по игре, но победа хозяев неоспорима. Смотрелись острее в атаке, чаще попадали в створ. А при обороне сумели заблокировать 15 бросков, когда у соперника было всего 5 по этому показателю. Гости действовали предсказуемо и не могли прорваться на пятак.



Одним из главных героев тогда стал Никита Кучеров. Российский форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы и одну голевую передачу на капитана команды Стивена Стэмкоса. Хотя один из голов получился курьёзным, но факт в том, что нападающий продолжает доминировать в плей-офф НХЛ. Хотя выступает на фоне повреждения.



Зато во второй встрече на первый план вышел другой звёздный россиянин — Андрей Василевский. «Монреаль» был явно недоволен раскладом, а потому ожидаемо прибавил. В особенности — по части бросков по воротам. За игровой час российскому голкиперу пришлось отразить 43 броска, с 42 из них он справился. Нагрузка, как видно, потрясающая.



Да и в пропущенной шайбе большой вины нет. Во-первых, канадцы играли на тот момент в большинстве — две минуты получил российский защитник Михаил Сергачёв. Во-вторых, вовремя среагировать на бросок было затруднительно из-за плохого обзора. Хотя сам по себе бросок получился не таким уж опасным, Ник Судзуки бросал тыльной стороной клюшки.

Несомненно, «Тампа» должна проставиться перед своим вратарём, поскольку выручал во втором матче он часто. Итоговые 3:1 — во многом его заслуга. Но также любопытна и хорошая реализация полевых игроков. Из 23 прицельных бросков в сетку попали три штуки. А вторую шайбу забили ровно за секунду до окончания второго периода. Поразительно!



Точку в матче помогли поставить сами игроки «Монреаля». За четыре минуты до конца заключительного отрезка защитник Джоэль Эдмундсон отдал неточную передачу на Джеффа Питри возле своих ворот. Ондржей Палат подкараулил момент, перехватил пас и успел поразить ворота Кэри Прайса с острого угла. Потому и последнего штурма не получилось.



Серия перекочевала в Канаду. Конечно, не иметь в виду статистику личных встреч нельзя, но теперь ждём мощного ответа от «Монреаля». Во-первых, несомненно, поддержка родных трибун должна придать сил. Во-вторых, появилась информация о возвращении на тренерский мостик Доминика Дюшарма, который был на карантине из-за коронавируса, что тоже придаст импульс.



Третий поединок фактически будет определяющим в серии, ведь с 0-3 по такой игре не уйти. В качестве ставки на предстоящий поединок мы бы взяли «тотал меньше 5 шайб» за коэффициент 1.79. С результативностью у канадской команды беда: один гол залетел после двух рикошетов, второй — в большинстве. А большего добиться не получилось.



«Тампе» же на выезде торопиться абсолютно некуда, а оборона у неё крепкая. Особенно здорово сыграли в первом матче. Но во втором Андрей Василевский показал, что находится в полнейшем порядке. Если что — готов помочь. Так что снова ждём много борьбы и близкую, равную игру.

«Монреаль» — «Тампа»: прогноз и ставка на 3-й матч НХЛ 3 июля 2021 года

После двух игр серии «Тампа» находится в более благоприятном положении. Счёт 2-0 в её пользу, при этом нет проблем с атакой и обороной. Торопиться ей некуда в первом выездном матче, так что ждём мощного ответа от «Монреаля». Только вот у канадского клуба проблемы с реализацией, так что голевого парада, на наш взгляд, не предвидится.



Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.79.