Колумбия — Перу. Прогноз: Барриос, Куадрадо и Сапата зажгут напоследок

10 июля 2021 года состоится матч за 3-е место Кубка Америки Колумбия — Перу. Начало игры — в 03:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами колумбийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех сборной Перу оценён экспертами в 4.50. А ставки на ничью принимаются за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Колумбия — Перу 10 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч за 3-е место Кубка Америки Колумбия — Перу не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют колумбийцы, сыграет коэффициент 1.19. Гол перуанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. А поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча за 3-е место Кубка Америки Колумбия — Перу (10.07.2021)

Второй жаркий месяц лета набирает обороты, календарь не знает пощады. На чемпионате Европы уже отгремели полуфиналы, на другой стороне земного шара не отстают. Южноамериканские сборные в Кубке Америки тоже добрались до финала, честь биться за золото выпала бразильцам и аргентинцам. Вывеска что надо, настоящая классика жанра!



Однако сперва посмотрим на обладателей бронзовых медалей. Матч за третье место между сборными Колумбии и Перу запланирован на субботу, 10 июля. Он пройдёт на нейтральном поле стадиона «Манэ Гарринча» в столице Бразилии, а стартовый свисток прозвучит в 03:00 мск. Букмекеры отдают явное предпочтение колумбийцам.



В сравнении с коэффициентом 4.50, который операторы предлагают на успех перуанцев в основное время, гораздо более скромные 1.92 на колумбийцев выглядят спорно. Несомненно, у Колумбии очень крепкая команда, но всё дело в том, что она показывает на турнире очень нестабильную игру. И до полуфинала удалось добраться на тоненького, при доле удачи.



Достаточно сказать, что победу в основное время удалось добыть всего одну — ещё в первом туре группового этапа над сборной Эквадора (1:0). Затем была нелогичная нулевая ничья с командой Венесуэлы и два поражения от той же сборной Перу и Бразилии. Оба — со счётом 1:2. А в полуфинал подопечные Рейнальдо Руэды попали, обыграв Уругвай в серии пенальти. Сама игра завершилась нулями на табло.



Правда, попадание в 1/2 финала Кубка Америки колумбийская сборная оправдала. На фоне крепких аргентинцев смотрелась ничуть не хуже, не отставала и по части созидания. Пару раз угодила в каркас ворот. А вылетела лишь в серии пенальти, но там невероятную игру показал голкипер «Астон Виллы» Дамиан Мартинес, совершивший три спасения.



И всё же трудно спорить с тем, что результаты и качество футбола у Колумбии не такие уж мощные. Сюда стоит добавить и скромнейшие три гола, которые забили за шесть матчей турнира. Хотя в обороне плюс-минус порядок: всего пять пропущенных за то же время. Давид Оспина с Вильмаром Барриосом и Йерри Миной своё дело знают.



В то же время сборная Перу потерпела всего два поражения, и оба — от мощнейшей и выступающей дома Бразилии. К триумфу с Колумбией (2:1) можно добавить победу над Венесуэлой (1:0). Также были результативная ничья в группе с Эквадором (2:2) и сумасшедший четвертьфинал с Парагваем (3:3 основное время и 4:3 — по пенальти). Ярко, весело, задорно.

То есть, как видно, с результативностью у подопечных Рикардо Гареки нет абсолютно никаких проблем. Не получалось поразить ворота лишь бразильца Эдерсона. И в первой игре группового этапа (0:4), и в полуфинале (0:1) сборная Бразилии заслуженно добивалась своего. Хотя какие-то моменты были и у перуанцев. Не в большом количестве, но всё же.



Колумбия, конечно, выглядит покрепче. Тут и в составе больше звёзд из ведущих европейских чемпионатов, и преимущество по статистике личных встреч. Лишь в двух из 14 предыдущих противостояний терпели поражения. Однако мы бы проверили голы в обе стороны за 1.86. Моментов у сборной Перу наверняка будет в достатке, дать бой она вполне может. Терять уже нечего, игра за бронзу важна, но поражение катастрофой не станет. Можно и повеселиться.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Колумбия — Перу 10 июля 2021 года

Сборная Колумбии вылетела в полуфинале, проиграв сборной Аргентины только в серии пенальти. А сборная Перу не смогла ответить Бразилии. Теперь команды встретятся друг с другом и сразятся за бронзовые медали. На наш взгляд, стоит ждать обоюдоострый футбол. Перуанцы — яркий и куражный коллектив. А номинальным хозяевам нет смысла жаться к воротам и перестраховываться, ведь на кону лишь бронза.



Ставка: обе забьют за 1.86.