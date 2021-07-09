Берреттини — Хуркач, Джокович — Шаповалов и другие матчи. Что смотреть 9 июля

В центре внимания — Уимблдон. Тем более наши есть в женском парном полуфинале.

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 9 июля.

На что ставить в футболе 9 июля

На Евро-2020 осталось сыграть только один, решающий матч, и пройдёт он в воскресенье, 11 июля. А пока ставить особо не на что. Пара матчей в азиатской Лиге чемпионов, куча товарищеских матчей и, в общем-то, всё. Ждём финала чемпионата Европы, а там и клубный сезон не за горами.

На что ставить в хоккее 9 июля

Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования.

На что ещё ставить 9 июля

На Уимблдоне сегодня мужские полуфиналы. Итальянец Маттео Берреттини сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, а Новак Джокович — с Денисом Шаповаловым из Канады. Кроме того, следим за женским парным полуфиналом, в котором Елена Веснина и Вероника Кудерметова сразятся с австралийским дуэтом Каролин Долхайд/Сторм Сандерс. Также продолжаются турниры в Гамбурге, Зальцбурге, Брауншвейге и Перудже.



В баскетболе пройдут четвертьфинальные матчи на чемпионате мира U19. Правда, сборная России на этот турнир даже не пробилась. А вот на чемпионате мира U20 по волейболу российские девушки сыграют. Первый соперник — команда США.