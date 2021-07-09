Макгрегор – Порье на UFC 264: что говорят эксперты

В ночь с 10 на 11 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт вечер единоборств UFC 264. В его главном бою встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье. Это уже третий бой между ними: в первом поединке лёгкую победу одержал Макгрегор, но Порье взял убедительный реванш во второй схватке. Кто выиграет на этот раз?

Букмекеры дают равные шансы на успех обоих бойцов. И победу Макгрегора, и успех Порье оценивают одинаковым коэффициентом 1.92 (по 49% вероятности). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00 (2%).

В то же время аналитики букмекерских контор не сомневаются в том, что бой завершится досрочно. За 1.25 можно сделать ставку на такое развитие событий, ну а вероятность того, что нас ждёт полный бой, оценивают коэффициентом 3.56. При этом на нокаут от Макгрегора можно сделать ставку за 2.30, а на то, что американец отправит Ноториуса в нокаут, можно сделать ставку с коэффициентом 3.00.



Разумеется, свои прогнозы на бой дают эксперты – бойцы, тренеры, арбитры. И, надо сказать, мнения разделились. Рассказываем, кто за кого в предстоящем поединке.

Ставят на Макгрегора

В первую очередь, на себя ставит сам Конор. Он пообещал отправить Порье в глубокий нокаут.



«Проверю ли я удары по икрам на этот раз? Вы заплатите, чтобы увидеть это. Прогнозы? Его унесут на носилках. Сколько продлится бой? Повторюсь, вы заплатите, чтобы увидеть это. Я не наслаждаюсь своими прошлыми достижениями, деньгами, списком Forbes. Я снова на рабочем месте с парой молотков в руках», — заявил Макгрегор.



Американский боец MMA Шон О'Мэлли тоже считает, что победа достанется ирландцу.



«Я пересмотрел первый бой. Я забыл, как он проходил. Конор выглядел хорошо, он был резким и быстрым, побеждал в том, что касается боксёрских ударов. Выберу Конора. Я хочу видеть его победу. И хочу увидеть ещё один классный бой», — цитирует О'Мэлли.



Чарльз Оливейра признался, что не может аргументировать свой прогноз, но выбирает Макрегора.



«Думаю, победит Конор. Он выйдет с иным психологическим настроем, будет более сосредоточен.Это очень конкурентный поединок, но я ставлю на Конора. Думаю, он заберёт бой. Не могу обосновать, но мне так кажется», — отметил Оливейра.



А вот Алекс Волкановски уверен, что Макгрегор нокаутирует противника.



«Я по-прежнему считаю, что Конор более опасен и сможет добиться раннего нокаута в их третьем поединке. Думаю, на этот раз ему удастся контролировать ход поединка. Да, удары по ногам во время второго боя доставили ему большие проблемы, но я уверен, что на этот раз он нокаутирует Порье», — сказал Волкановски.

Ставят на Порье

Есть эксперты, которые поддерживают Дастина Порье. Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков считает, что американец нокаутирует Макгрегора. Правда, Иван сделал одну оговорку.



«Если UFC хотят вернуть Конора как «курицу, которая несёт золотые яйца», то Порье однозначно проиграет. Если нет, то Порье снесёт его в третьем или четвёртом раунде», — сказал Штырков.



Хорхе Масвидаль, который тренируется с Порье в одном зале, также уверен в победе Дастина.



«Дастин находится в невероятной боевой форме. Я прошел с ним весь тренировочный лагерь и видел, как он готовился к этому бою. Он с самого начала знал, что третий бой с Конором состоится, и, не теряя времени, стал готовиться. С каждой тренировкой он становился всё сильнее и сильнее. Они уже дважды встречались между собой и хорошо знают друг друга, Дастин знает что Конор опасен в стартовых раундах, особенно в стойке, поэтому при правильном плане на бой Дастин может победить снова», — отметил Масвидаль.



А бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи и вовсе не выбирал выражений.



«Знаете, мне кажется, что Конору, вероятно, опять надерут зад. Но это нормально, некоторые скажут, что он снова не был сосредоточен. Они скажут: он только что продал свой бренд виски за $ 600 млн», — заявил Малиньяджи.

Не определились с победителем

Ряд экспертов считают, что бой может завершиться по-разному. При этом они оставляют шансы обоим бойцам. Хабиб Нурмагомедов, к примеру, думает, что Порье нужно выстоять в первом раунде, и тогда он победит.



«Первый раунд я за Макгрегором оставляю. Если нет, то второй раунд и выше отдаю Дастину», — сказал Хабиб.



Российский боец UFC Рамазан Эмеев считает, что бой завершится в 3-4-м раундах.

«Когда Конор возвращается, он проводит яркие бои. Думаю, Макгрегор более статусный, он достоин победы больше, чем Порье сейчас. После прошлых поражений Конор голоден до побед, его цель — вернуться на свое место. Однако недооценивать Порье тоже не стоит. Это очень крепкий парень, который способен досрочно закончить бой. Но больше шансов у Конора.

Предположу, что бой до конца не дойдёт, Конор может выиграть нокаутом. Но и Порье, как я уже говорил, недооценивать нельзя. Если Конор устанет, то Дастин может его нокаутировать. Если выиграет Макгрегор, то это будет третий раунд, а если Порье, то конец четвёртого», — отметил Эмеев.



Наконец, бывший чемпион UFC Майкл Биспинг склоняется к победе Порье, но призывает воздержаться от недооценки Макгрегора.



«Из-за недавнего нокаута я склонен думать, что победит Порье. Но, как мы знаем, Макгрегора нельзя недооценивать», — подчеркнул Биспинг.



А на чьей стороне вы в третьем бою Макгрегора и Порье? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!