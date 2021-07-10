Аргентина — Бразилия, Уимблдон, ФНЛ и другие турниры. Что смотреть 10 июля

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 10 июля.
На что ставить в футболе 10 июля
Финал Евро-2020 уже завтра, а в ночь на воскресенье можно насладиться финалом Кубка Америки. Тем более что тут есть на что посмотреть. Аргентина — Бразилия, настоящая классика!
Кроме того, сегодня стартует сезон в российском втором дивизионе — ФНЛ. Претендентов на выход в РПЛ много, будет интересно. В первом туре можно выделить матчи «Кубань» — «Торпедо» и «Факел» — «Балтика».
На что ставить в хоккее 10 июля
Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования.
На что ещё ставить 10 июля
На Уимблдоне женский финал: Эшли Барти против Каролины Плишковой. Не забываем и о других турнирах, сейчас играют в Гамбурге, Зальцбурге, Перудже и Брауншвейге.
В баскетболе продолжается чемпионат мира U19, здесь полуфиналы. Правда, сборная России на этот турнир даже не пробилась. А вот на чемпионате мира U20 по волейболу российские девушки сыграют сегодня с командой Турции.
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