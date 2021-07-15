Лига конференций, теннис и другие соревнования. Что смотреть 15 июля

Четверг будет довольно весёлым, хоть и без громких вывесок.

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 15 июля.

На что ставить в футболе 15 июля

Сегодня день Лиги конференций, пройдут ответные матчи первого отборочного раунда. «Арарат» сыграет с венгерским «Фехерваром», первый матч завершился со счётом 1:1. Три домашних матча проведут грузинские клубы. Батумское «Динамо» практически прошло дальше, первый матч с «Тре Пенне» эта команда выиграла 4:0. «Дила» почти без шансов после 1:5 от «Жилины» на выезде. А вот «Гагра» дома поборется, этот клуб проиграл в Черногории «Сутьеске» 0:1.



Кроме того, можно последить за матчами с участием армянского «Урарту», эстонских «Пайде» и «Левадии», литовского «Жальгириса» и «Судувы», латвийской «Валмиеры» и молдавского «Милсами».



Как и всегда в межсезонье, много товарищеских матчей. Московское «Динамо» сыграет сразу две встречи: с чешским «Яблонецем» и венгерским МТК. Тульский «Арсенал» сразится с «Викторией» из Пльзени.

На что ставить в хоккее 15 июля

Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования.

На что ещё ставить 15 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Бостаде, Гамбурге, Ньюпорту, Амерсфорте, Тоди и Яссах и Нур-Султане. На турнире в Казахстане Андрей Кузнецов сыграет с канадцем Питером Полански, Роману Сафиуллину будет противостоять кореец Юн-Шонг Чун, а Евгению Карловскому предстоит игра против представителя Тайваня Сюй Юя.



На волейбольном чемпионате мира среди девушек U20 сборная России сразится с командой Бразилии.