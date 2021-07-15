Стефанос Циципас — Филип Краинович. Прогноз: берегись, Надаль. Грек уже совсем рядом

В 2021 году Циципас выиграл два трофея. Третий обещает быть самым лёгким.

16 июля Стефанос Циципас и Филип Краинович сыграют в матче четвертьфинала соревнований в Гамбурге (Германия). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Циципаса — коэффициент на его победу составляет 1.14. На успех Краиновича можно поставить за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Стефанос Циципас — Филип Краинович 16 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Стефанос Циципас — Филип Краинович не получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.84. Ставки на третий сет принимаются за 2.85.

Анализ матча турнира в Гамбурге Стефанос Циципас — Филип Краинович (16.07.2021)

Самый крупный мужской турнир этой недели выходит на финишную прямую. На соревнованиях категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) осталось всего восемь претендентов на титул, первыми путёвку в полуфинал разыграют грек Стефанос Циципас и представитель Сербии Филип Краинович.

Вывеска вполне бодрая. Ранее теннисисты играли друг с другом дважды, в обоих случаях победу праздновал Циципас. На грунте состоялась одна встреча — в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2019 года Стефанос выиграл с боевым счётом 7:5, 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6). Напомним, что и Hamburg European Open проходит на грунтовом покрытии.

Путь до четвертьфинала турнира в Гамбурге у Филипа и Стефаноса получился разным. Грек, будучи первым сеяным, пропустил первый раунд и стартовал сразу со второго круга, где без особых проблем расправился с крепким немцем Домиником Кёпфером — 7:6 (7:2), 6:3. Всё могло бы сложиться ещё проще, но реализация брейк-пойнтов оказалась совсем низкой.

Серб же успел провести уже два матча, судьба каждого из которых решалась в заключительной партии. Оба раза разобрался с немцами. В первом круге Краинович обыграл малоизвестного Даниэля Альтмайера (6:3, 6:7 (3:7), 6:1), во втором — опытнейшего Филиппа Кольшрайбера (7:5, 4:6, 6:3).

Циципас и Краинович — профильные грунтовики, о чём лишний раз говорит наличие большого количества трофеев на данном покрытии. Вот только все чемпионства серба (а их было 10) случились на «челленджерах», тогда как грек только лишь в этом году выиграл турнир в Лионе и «Мастерс» в Монте-Карло, а также добрался до финала «Ролан Гаррос».

Теннис Краиновича упирается в самую обычную для средних игроков проблему — «пойдёт/не пойдёт». Если игра идёт, он способен обыграть практически любого, однако зачастую максимум показать не удаётся. Большое количество ошибок приводит к тому, что серб проигрывает во втором круге «Ролан Гаррос» 36-летнему американцу Джону Иснеру, который вообще старается избегать грунта.

А вот теннис Циципаса всегда более чем стабилен, лишним тому подтверждением является звание четвёртой ракетки мира. В 2020 году он уже успел обыграть на грунте Александра Зверева, Андрея Рублёва, Даниила Медведева, а победы над такими соперниками не даются просто так. Нужно держать высокий уровень от начала и до конца.

Взять у Циципаса на грунте хотя бы партию Краинович сможет только в том случае, если покажет свой абсолютный максимум, а сам Циципас провалится в одном, а то и нескольких геймах. Судя по первым матчам теннисистов на турнире в Гамбурге, такого быть не должно, а значит, и победа Стефаноса со счётом 2-0 более чем реальна.

Коэффициент на победу грека в двух сетах довольно скромный, всего 1.58. Но это гораздо надёжнее, чем лезть в большие форы. Всё же турнир проходной, Циципас вряд ли находится в идеальном состоянии и покажет свой лучший теннис. Потому тут вполне может обойтись без разгрома.

В то же время валять дурака Стефаносу нет смысла. Ведь по итогам турнира в Гамбурге он имеет шанс обойти Рафаэля Надаля и стать третьей ракеткой мира. Нужно только взять титул.

Ставки на матч турнира в Гамбурге Стефанос Циципас — Филип Краинович 16 июля 2021 года

Hamburg European Open в этом году обошёлся без большого количества звёзд, выиграть трофей Циципас может без особых проблем. Такие относительно лёгкие титулы он любит. Грек очень рано покинул Уимблдон, значит, и сил у него немало. Надеемся на лёгкий и быстрый успех Стефаноса.

Ставка: победа Циципаса 2-0 по сетам за 1.58.