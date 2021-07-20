ПСВ — «Галатасарай». Прогноз: Фалькао и Туран не вывезут против Гётце в Лиге чемпионов

21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ — «Галатасарай». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех клуба из Турции оценён экспертами в 5.40. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Галатасарай» 21 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ Эйндховен — «Галатасарай» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов ПСВ Эйндховен — «Галатасарай» (21.07.2021)

Второй месяц лета перевалил за экватор, времени на отдых у любителей футбола больше нет. Чемпионат Европы завершился, пора возвращаться к клубным историям. Тем более что в еврокубках в самом разгаре квалификация. Например, в Лиге чемпионов добрались до второго квалификационного раунда.

Сразу семь матчей запланированы на среду, 21 июля. Пожалуй, самая громкая вывеска всего раунда: ПСВ — «Галатасарай». Первая встреча тяжеловесов (со скидкой на этап отбора, разумеется) состоится в Нидерландах на стадионе «Филипс», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Ограничения ослабли, на трибуны смогут попасть свыше 20 тысяч болельщиков. Красота! Вдобавок это ещё и существенное преимущество для голландского клуба, который в последние годы нечастый гость в Лиге чемпионов. Например, в прошлый раз он выступал на групповом этапе самого престижного европейского турнира ещё в сезоне-2018/2019.



Тогда занял четвёртое место в группе с «Барселоной», «Тоттенхэмом» и «Интером». Два следующих сезона обошлись без Лиги чемпионов. Да и в родной голландской Эредивизии красно-белые тоже давно не шумели. В прошлом сезоне они финишировали на втором месте, отстав от «Аякса» на целых 16 очков.

А чемпионство праздновали в последний раз ещё в сезоне-2017/2018. Последнее же достижение в еврокубках — 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей в минувшем феврале уступили греческому «Олимпиакосу» (4:5). Слишком многое упустили в гостях, вытащив из сетки четыре мяча.



Дома одержали победу со счётом 2:1, но этого не хватило. Вообще ПСВ традиционно прилично играет на своём поле, причём как в еврокубках, так и в родном чемпионате Нидерландов. Совершенно оправданно букмекеры в своих линиях считают голландский клуб фаворитом предстоящего поединка.



Всё же «Галатасарай» только при своих ультрас играет смело. Вдали от дома турки редко владеют инициативой и не обладают существенным преимуществом. К примеру, в прошлом сезоне не сумели пройти даже квалификационный раунд Лиги Европы, на выезде уступив шотландскому «Рейнджерс» (1:2). Забили на 87-й минуте уже при счёте 0:2.

Теперь подопечным Фатиха Терима предстоит пройти квалификацию Лиги чемпионов, поскольку в турецкой Суперлиге они заняли второе место. За 40 туров набрали 84 очка, столько же и у чемпиона — «Бешикташа». Однако конкурент показал лучшую разницу забитых и пропущенных. При этом «Фенербахче» отстал всего на два пункта.



Только вот ПСВ, на наш взгляд, выглядит предпочтительнее. Турецкому клубу будет очень тяжело зацепиться даже за ничью. С составом у Роджера Шмидта плюс-минус порядок. Лидеры в форме, а в центре обороны теперь играет Рамальо, хорошо знакомый тренеру по выступлениям в «РБ Зальцбурге».



В то же время Фатиху Териму, возможно, придётся немного перетасовать состав. Последний неудачный выезд в Грецию завершился тем, что у двух игроков выявили COVID-19. Они уже изолированы, скорее всего, пропустят обе встречи. Зато опытные Фалькао и Бабель в порядке, а потому скучно быть не должно.



Есть смысл проверить комбинированную ставку «П1 и тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.94. ПСВ на своём поле должен обыгрывать турецкий клуб, но гости могут и ответить. Ждём чего-то вроде 2:0 или 2:1 в предстоящем поединке. Отмена правила выездного гола поспособствует сравнительно открытому футболу.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Галатасарай» 21 июля 2021 года

Голландский ПСВ оправданно считается фаворитом. С составом у Роджера Шмидта особенных проблем не наблюдается, да и болельщиков на трибунах ожидается много после смягчения коронавирусных ограничений. Турецкие клубы традиционно в гостях играют не так смело, как дома, а потому не ждём многого от «Галатасарая».



Ставка: победа ПСВ и тотал больше 1.5 мяча за 1.94.