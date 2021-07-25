Анастасия Павлюченкова — Анна-Лена Фридзам. Прогноз: ещё одна победа россиянки в Токио

Вылет Барти открывает Павлюченковой путь в четвертьфинал. А там и до медалей недалеко.

26 июля Анастасия Павлюченкова и Анна-Лена Фридзам сыграют в матче второго круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Павлюченковой — коэффициент на её победу составляет 1.12. На успех Фридзам можно поставить за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Анастасия Павлюченкова — Анна-Лена Фридзам 26 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Анна-Лена Фридзам получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 1.81, тотал меньше 18.5 гейма оценён коэффициентом 1.92. Ставки на третий сет принимаются за 3.55.

Анализ матча Олимпиады в Токио Анастасия Павлюченкова — Анна-Лена Фридзам (26.07.2021)

Подошёл к концу первый круг теннисного олимпийского турнира. В женском одиночном разряде стартовали сразу четыре спортсменки из России. Трём из них удалось пробиться во второй раунд. Среди прочих борьбу продолжает Анастасия Павлюченкова, которая сразится с немкой Анной-Леной Фридзам.

Друг с другом теннисистки играли лишь однажды, да и тот матч состоялся почти шесть лет назад. В октябре 2015 года Анастасия и Анна-Лена встретились в финале соревнований в Линце (Австрия). Достаточно уверенную победу одержала россиянка — 6:4, 6:3. Вряд ли нужно делать хоть какие-то выводы из этого матча.

Старт Анастасии на Олимпиаде можно назвать идеальным. Опытнейшей итальянке Саре Эррани она отдала лишь один гейм, завершив матч за 1 час и 9 минут — 6:0, 6:1. Силы тратить не пришлось, и это замечательно. Впрочем, большое внимание на такой разгромный успех обращать тоже не стоит.

Дело в том, что 34-летняя Эррани уже давно не показывает тот уровень тенниса, который в первой половине прошлого десятилетия позволял ей выходить в финал «Ролан Гаррос». В то же время спокойно закрыть опытную соперницу — это большой плюс для обретения уверенности.

Тем временем немка достаточно неожиданно обыграла британку Хитер Уотсон — 7:6 (5), 6:3. Таким образом Фридзам прервала серию из четырёх поражений, тянувшуюся с начала лета. Внушает ли такой результат уверенность в дальнейшие выступления? Вряд ли, ведь и Уотсон давно не может похвастаться солидными результатами на высоком уровне.

Анна-Лена Фридзам никогда не являлась большой поклонницей харда, а в текущем сезоне и вовсе выиграла к концу июля на данном покрытии всего три раза. Инди де Врум (204-я ракетка мира), Ребекка Шрамкова (205-й номер рейтинга WTA) и, собственно, Хитер Уотсон (68) — не самый серьёзный набор хардовых скальпов из 2021 года.

Павлюченкова же, ранее регулярно показывавшая свой лучший теннис именно на харде, в нынешнем сезоне удивительно сместила приоритеты в пользу грунта. На красных кортах — полуфинал соревнований в Мадриде и невероятный финал Открытого чемпионата Франции. На харде — скромные пять побед в 12 матчах.

Вряд ли уже во втором круге Олимпийских игр Анастасии Павлюченковой придётся демонстрировать свой максимум ради победы. В матче с Анной-Леной Фридзам россиянке будет достаточно просто сыграть с минимальным количеством ошибок — разгром в таких условиях попросту не нужен.

Фридзам удивила в игре с Уотсон, а значит, и с Павлюченковой может поцепляться хотя бы в одном из сетов. Возьмём достаточно большую плюсовую фору на немку за приятный коэффициент. Анастасия заметно сильнее, и сама это прекрасно знает. Но гнаться за крупным счётом смысла нет. Силы ещё потребуются. Ждём чего-то в духе 6:3, 6:4, а для прохода плюсовой форы этого хватит с запасом.

Ставки на матч Олимпиады в Токио Анастасия Павлюченкова — Анна-Лена Фридзам 26 июля 2021 года

Сенсационный вылет Эшли Барти открыл Павлюченковой дорогу как минимум в четвертьфинал. Уже в четвёртом круге россиянка может встретиться со своей обидчицей по финалу «Ролан Гаррос» Барборой Крейчиковой. Вряд ли Анастасия снесёт немецкую теннисистку с корта — скорее мы увидим достаточно сдержанную игру Павлюченковой и далеко не разгромную победу. Силы пригодятся потом, а здесь разница в классе позволяет проходить дальше без траты лишней энергии.

Ставка: победа Фридзам с форой (+6.5) за 1.66.