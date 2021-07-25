Даниил Медведев — Сумит Нагал. Прогноз: россиянин не станет унижать индуса в Токио

Медведев — один из главных претендентов на золото ОИ. Первый круг подтвердил амбиции россиянина.

26 июля Даниил Медведев и Сумит Нагал сыграют в матче второго круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.02. На успех Нагала можно поставить за 19.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Сумит Нагал 26 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Сумит Нагал получится упорным: ставки на тотал больше 17.5 гейма принимаются за 1.77, тотал меньше 17.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. Ставки на третий сет принимаются за 6.00.

Анализ матча Олимпиады в Токио Даниил Медведев — Сумит Нагал (26.07.2021)

Теннисный олимпийский турнир в Токио идёт полным ходом. Стартовый раунд сыгран, в мужском одиночном разряде во второй раунд пробились сразу три представителя России — Аслан Карацев, Карен Хачанов и Даниил Медведев. Оступился только Андрей Рублёв, который не смог справиться с опытнейшим Кеем Нисикори.

Вероятно, самый проходной соперник достался второй ракетке мира — следующий матч Медведев проведёт с малоизвестным теннисистом из Индии Сумитом Нагалом. В стартовом раунде Нагал с огромным трудом обыграл 34-летнего представителя Узбекистана Дениса Истомина.

Тот матч продлился почти три часа, растянулся на три партии и включил в себя тай-брейк. В конце концов он завершился победой Сумита со счётом 6:4, 6:7 (6), 6:4. Не самый показательный результат, учитывая тот факт, что Истомин в настоящее время является 197-й ракеткой мира.

Что касается Медведева, то россиянин в первом круге без особых проблем расправился с казахстанцем Александром Бубликом — 6:4, 7:6 (8). Очередная встреча Даниила и Александра завершилась спокойной победой россиянина. Основные проблемы доставляла жуткая жара, но всё же удалось управиться в двух сетах.

Лишь Новака Джоковича букмекеры котируют выше Медведева в списке главных претендентов на золото Токио. Второй номер посева, не самая сложная сетка и возможность сыграть в матче за третье место существенно повышают шансы Даниила как минимум на медаль.

Кажется, уроженец Москвы постарается выдать максимум ради того, чтобы отправить в копилку сборной России хоть какую-то награду. Во втором раунде проблем возникнуть не должно. Стихия Сумита Нагала — грунтовые корты. На харде в текущем сезоне он провёл всего четыре матча, выиграв лишь однажды — прошлой ночью в Токио.

Никто даже не говорит о его теоретической победе над Медведевым. Достаточно взглянуть на коэффициенты. Для того чтобы совсем уж не ударить в грязь лицом, теннисисту из Индии достаточно не проиграть разгромно. Основной вопрос — сумеет ли Даниил избежать траты дополнительных сил.

В матче с Бубликом Медведев показал хороший уровень тенниса и играл, что называется, с запасом. Создаётся впечатление, что в любой момент Даниил может прибавить, а соперников уровня Нагала можно обыгрывать на одной ноге. Кажется, так и сложится — россиянин сделает для победы ровно столько, сколько потребуется.

Букмекеры с трудом верят даже в то, что Нагал сумеет взять даже шесть геймов в двух сетах. Возьмёт. В том случае, если Даниил не поставит перед собой цель уничтожить низкорейтингового соперника. На столь ранней стадии турнира громить оппонента нет никакого смысла, а значит, ставка тотал больше 17.5 гейма вполне играбельна. Что-то в духе 6:3, 6:4 вполне реально.

Ставки на матч турнира в Токио Даниил Медведев — Сумит Нагал 26 июля 2021 года

160-я ракетка мира Сумит Нагал не является игроком, который способен оказать серьёзное сопротивление Даниилу Медведеву. Для россиянина этот матч может стать неплохим спаррингом, на котором даже не нужно максимально выкладываться. Стандартная победа через пару брейков — нормальный вариант для второго круга олимпийского турнира.

Ставка: тотал больше 17.5 гейма за 1.77.